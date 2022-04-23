A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu

23.04.2022 22:07
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu

Kadınlar 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı İsveç'e 33-21 mağlup oldu.

Kadınlar 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı İsveç'e 33-21 mağlup oldu.

Helsingborg Arena'da oynanan maçta ilk 5 dakikayı milliler 2-1 önde geçirirken, ilk 10 dakika 2-2 berabere tamamlandı. Kalecilerin kurtarışlarının öne çıktığı maçın ilk 20 dakikası ev sahibi İsveç'in 7-4'lük skor üstünlüğü ile geçilirken, ilk devreyi de İsveç 13-9 önde kapadı. İkinci yarısında farkı açan İsveç, karşılaşmayı 33-21 kazandı. Milli Takımımızda Yasemin Şahin 6 golle en skorer isim oldu. - İSTANBUL

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu

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Hentbol, Milli, İsveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 33-21 mağlup oldu - Son Dakika
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