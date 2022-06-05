A Milli Kadın Voleybol Takımı coştu bir kere! Millet Ligi'nde Belçika'ya da göz açtırmadık - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı coştu bir kere! Millet Ligi'nde Belçika'ya da göz açtırmadık

05.06.2022 21:38

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Bu zaferle Milliler, FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 4. maçında 3. galibiyetini elde etti.

Türkiye'nin başantrenörü Giovanni Guidetti, Bulgaristan maçından farklı olarak ilk altıda 3 yeni isimle Belçika karşılaşmasına başladı. İtalyan antrenör, Saliha Şahin, Hande Baladin ve libero Ayça Aykaç'ın yerine Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın ve libero Simge Şebnem Aköz ile maça çıktı.

GERİDEN GELDİK

Maçın ilk dakikalarında oyun kurmakta zorlanan milliler, teknik molaya 12-6 geride girdi. Molanın ardından da varlık gösteremeyen ay-yıldızlılar, ilk seti 25-15 kaybetti. İkinci sete iyi savunma yaparak başlayan milli takım, ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Belçika molanın ardından 13-13 eşitliği sağladı ancak milli takım Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar ile etkili olarak skor 18-14'te rakibine mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar seti, 25-21 aldı ve skoru 1-1 yaptı.

SEYİRCİNİN DESTEĞİNİ ARKAMIZA ALIP KAZANDIK

Elde ettiği oyun üstünlüğü ve moralle 3. sete başlayan milli takım, kaptan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt ile etkili oldu, teknik molaya 12-8 önde girdi. Basit hatalar yapan mili takım karşısında Balçika 19-19'da eşitliği sağladı ve Guidetti, skor 19-21'de mola aldı. Moladan Zehra Güneş'in smaç ve bloklardan üst üste bulduğu 4 sayıyla 23-21 öne geçen ay-yıldızlılar, seti de 25-21 kazandı. Milli takım, 2. sette seyircinin de desteğiyle yakaladığı üstünlüğü 4. sette de devam ettirdi ve teknik molaya 12-4 önde girdi.

EBRAR'DAN TARAFTARA MESAJ

Moladan da iyi dönen ay-yıldızlılar, seti 25-15 maçı da 3-1 aldı. Karşılaşmanın ardından mililer, organizasyonda görev alan gönüllülerle sahada zafer pozu verdi. Tribündeki taraftarlara seslenen Ebrar Karakurt, Ankara'ya veda etmek istemediklerini ancak finaller için tekrar geldiklerinde yine aynı desteği yaşamayı istediklerini dile getirdi.

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı coştu bir kere! Millet Ligi'nde Belçika'ya da göz açtırmadık - Son Dakika


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