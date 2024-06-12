A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 yendi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 yendi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

12.06.2024 14:48  Güncelleme: 15:00
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Hong Kong'da gerçekleştirilen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Filenin Sultanları Tayland ile karşılaştı.

SET VERMEDİK

Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadelenin ilk iki setini Türkiye 25-17 kazandı. Maçın üçüncü setinde de rakibini 25-17 mağlup eden Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK 8'DE BİTİRİRSEK FİNALLERE KALACAĞIZ

Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti. Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

13 Haziran Perşembe;

  • 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi;

  • 15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar;

  • 12.00 Türkiye-Brezilya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi\'nde Tayland\'ı 3-0 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Filenin Sultanları, Hong Kong, Tayland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • H. Bay.: tebrikler ???? 11 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Helâl olsun size . Futbolda yüzümüz gülmüyor bari burada yüzümüz gülsün 7 0 Yanıtla

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