A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi\'nde Tayland\'ı 3-0 yendi

Spor

Hong Kong'da gerçekleştirilen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Filenin Sultanları Tayland ile karşılaştı.

SET VERMEDİK

Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadelenin ilk iki setini Türkiye 25-17 kazandı. Maçın üçüncü setinde de rakibini 25-17 mağlup eden Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK 8'DE BİTİRİRSEK FİNALLERE KALACAĞIZ

Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti. Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

13 Haziran Perşembe;

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi;

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar;