Hong Kong'da gerçekleştirilen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Filenin Sultanları Tayland ile karşılaştı.
Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadelenin ilk iki setini Türkiye 25-17 kazandı. Maçın üçüncü setinde de rakibini 25-17 mağlup eden Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti. Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.
Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
13 Haziran Perşembe;
15 Haziran Cumartesi;
16 Haziran Pazar;
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 yendi - Son Dakika
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