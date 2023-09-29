Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt'un babasıyla verdiği poz şaşırttı - Son Dakika

Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt'un babasıyla verdiği poz şaşırttı

Filenin Sultanları\'ndan Ebrar Karakurt\'un babasıyla verdiği poz şaşırttı
Son Güncelleme: 29.09.2023 17:31

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, babasıyla verdiği poza ''Babam gelmiş'' notunu düştü. Babasıyla çok nadir görüntülenen voleybolcunun pozu takipçilerini oldukça şaşırttı.

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları vizesini de aldı. Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt ise babasıyla verdiği pozla gündem oldu.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt ile pozunu "Babam gelmiş" notuyla paylaşması büyük ilgi gördü. Milli yıldızın babasıyla çok nadir paylaşım yapması nedeniyle takipçileri bu kareyi görünce oldukça şaşırdı.

"DAHA ÇOK BAŞINDAYIZ"

Karakurt daha önce Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğrettiğini söyleyerek gündem olmuştu. Karakurt yaptığı açıklamada, "VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı. Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı'nı öğreteceğim günler de yakındır." demişti.

İşte o poz:

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Yıldızı Ebrar Karakurt'un Babasıyla Verdiği Poz Dikkat Çekti
'Babam gelmiş' diyen Ebrar Karakurt'tan herkesi şaşırtan poz
'Babam gelmiş' diyen Ebrar Karakurt'tan herkesi şaşırtan poz
'Babam gelmiş' diyen Ebrar Karakurt'tan herkesi şaşırtan poz

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt'un babasıyla verdiği poz şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt'un babasıyla verdiği poz şaşırttı - Son Dakika
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