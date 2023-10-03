Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, transfer olduğu Lokomotiv Kaliningrad'ın taraftarlarına Erik Dalı dansını oynamayı öğretti.
A Milli Takım'ın zaferlerinden sonra oynanan Erik Dalı dansını Rus taraftarlara öğreten Ebrar Karakurt'un videosu büyük beğeni topladı.
Ebrar Karakurt'un Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da 800 bin dolar kazanacağı iddia ediliyor. Kariyerine Avrupa'da devam edeceğini her fırsatta belirten milli voleybolcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor.
Son Dakika › Spor › Ebrar Karakurt, Ruslar için kamera karşısına geçip 'Erik Dalı' öğretti - Son Dakika