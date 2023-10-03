Ebrar Karakurt, Ruslar için kamera karşısına geçip "Erik Dalı" öğretti

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, transfer olduğu Lokomotiv Kaliningrad'ın taraftarlarına Erik Dalı dansını oynamayı öğretti.

VİDEOYA BEĞENİ YAĞDI

A Milli Takım'ın zaferlerinden sonra oynanan Erik Dalı dansını Rus taraftarlara öğreten Ebrar Karakurt'un videosu büyük beğeni topladı.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM EDECEK

Ebrar Karakurt'un Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da 800 bin dolar kazanacağı iddia ediliyor. Kariyerine Avrupa'da devam edeceğini her fırsatta belirten milli voleybolcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor.