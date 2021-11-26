A Milli Takım'a dişli rakip!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile eşleşti. Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldıza sahip olan Portekiz, rakiplerin çekindiği bir takım konumunda.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile eşleşti. Portekiz'in Dünya Kupası ve Avrupa mücadelesi karnesi ise şöyle:

Avrupa kuplarında A Grubu'nda yer alan Portekiz 8 maçta; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puan ile grubu ikinci sırada tamamladı. Grubun son maçında Sırbistan'ı yenmesi halinde doğrudan Katar'a gitme hakkı elde edebilecek Portekiz, sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrılarak 2. sırada yer aldı. Fernando Santos'un öğrencileri bu mücadelelerde 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Yıldız oyuncu Ronaldo bu mücadelelerde 6 kez ağları sarsarak takımının en golcü oyuncusu olurken, hücum futbolu ile öne çıkan ekipte Ronaldo'dan sonra en çok dikkat çeken isimler ise Bernardo Silva ve Bruno Fernandes. Elemelerde özellikle gol yollarında oldukça etkili olduğu gözlenen Güney Avrupa temsilcisi, çeşitli formasyonlarda kullandığı hücum taktikleri ile rakibin gözünü oldukça korkuttu.

1966'daki dünya kupasını 3. sırada tamamlayan Portekiz, 2002-2018 arasında dünya kupası mücadelelerinde başarılı bir sonuç elde edemedi.

Avrupa şampiyonlarında 3 kez yarı finalde elenen ekip, 2004 yılında da finalde Yunanistan'a 1-0 mağlup olarak ikinci oldu. 2016 ise Fransa'yı eleyerek tarihinde ilk kez kupayı kaldırdı. Portekiz, 2019'da ise ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 1-0 ile geçerek şampiyon oldu. - İSTANBUL