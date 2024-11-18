A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 5'inci haftasında Galler ile berabere kaldı ve A Ligi'ne yükselme ihtimali son maça taşındı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 19 Kasım'da Karadağ ile karşılaşacak. İşte A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ne yükselme ihtimalleri...

18.11.2024 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 5'inci haftasında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadelede 0-0'lık eşitlikle sona erdi. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nden A Ligi'ne yükselme ihtimali son maça kaldı.

PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı sonrası puanını 11'e yükseltti. Galler ise puanını 9'a yükseltti. Grubun diğer maçında İzlanda da Karadağ'ı 2-0'lık skorla geçti ve puanını 7'ye yükseltti.

A Milli Futbol Takımı'nın grubunda son maçlar öncesi puan durumu şöyle;

  • Türkiye - 11 puan, +5 averaj
  • Galler - 9 puan, +2 averaj
  • İzlanda - 7 puan, 0 averaj
  • Karadağ - 0 puan, -7 averaj

İŞTE TÜM İHTİMALLER

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a konuk olacak. Galler ise İzlanda'yı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'ı son maçta mağlup etmesi durumunda doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile berabere kalması durumunda gözler Galler'e çevrilecek. Galler'in İzlanda karşısında bir galibiyet alması durumunda genel averaj grup liderini belirleyecek. A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde grup liderliğini kaybedecek.

A Milli Takım, A Ligi\'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Türkiye, İzlanda, Karadağ, Galler, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Ceylan:
    Ferhat Eserden alalım yorumları 6 1 Yanıtla
  • Gökhan Çelik:
    Yenilsinler ne fark eder 0 3 Yanıtla
  • Cavit Çorumlu :
    işte mesele o averajda ne olacak? galler 3-0 yenerse izlandayı ikili averaj olacak vs. vs..bize kapıyı göstermeyin kapıyı açın duyun sesimizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
16:44 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Bahçeli’nin ’Öcalan’ Çağrısına Destek Verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Bahçeli'nin 'Öcalan' Çağrısına Destek Verdi
16:02 Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu
15:59 Hizbullah’ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti
15:55 İspanya’da gerçekleşen duruşmada bir sanık koşarak duvara kafa attı İspanya'da gerçekleşen duruşmada bir sanık koşarak duvara kafa attı
15:27 Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
14:27 Demet Akalın Bakan Tekin’in “laiklik“ açıklamasına ateş püskürdü Demet Akalın Bakan Tekin'in "laiklik" açıklamasına ateş püskürdü
14:19 Gaziosmanpaşa Belediyesi gece yarısı özel mülke dozerlerle girip yerle bir etmeye çalıştı Gaziosmanpaşa Belediyesi gece yarısı özel mülke dozerlerle girip yerle bir etmeye çalıştı
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
13:53 Yat Kaptanı Kist Ameliyatı İle Sağlığına Kavuştu Yat Kaptanı Kist Ameliyatı İle Sağlığına Kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 09:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.