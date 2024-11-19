A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
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A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 5'inci haftasında Galler ile berabere kaldı ve A Ligi'ne yükselme ihtimali son maça kaldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu akşam Karadağ ile kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ne yükselme ihtimallerini sizin için derledik. İşte tüm senaryolar..

19.11.2024 14:24
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 5'inci haftasında Galler ile golsüz berabere kaldı ve A Ligi'ne yükselme ihtimalini son maça bıraktı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu akşam 22.45'de Karadağ ile kozlarını paylaşacak.

PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı sonrası puanını 11'e yükseltti. Galler ise puanını 9'a yükseltti. Grubun diğer maçında İzlanda da Karadağ'ı 2-0'lık skorla geçti ve puanını 7'ye yükseltti.

A Milli Futbol Takımı'nın grubunda son maçlar öncesi puan durumu şöyle;

  • Türkiye - 11 puan, +5 averaj
  • Galler - 9 puan, +2 averaj
  • İzlanda - 7 puan, 0 averaj
  • Karadağ - 0 puan, -7 averaj

İŞTE TÜM İHTİMALLER

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a konuk olacak. Galler ise İzlanda'yı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'ı son maçta mağlup etmesi durumunda doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile berabere kalması durumunda gözler Galler'e çevrilecek. Galler'in İzlanda karşısında bir galibiyet alması durumunda genel averaj grup liderini belirleyecek. A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde grup liderliğini kaybedecek.

A Milli Takım, A Ligi\'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller

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Son Dakika Spor A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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