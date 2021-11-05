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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

05.11.2021 17:18
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, ilk kez kadroya davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun - İSTANBUL

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık, Milli Takım, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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