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Montella, Cengiz Ünder ve Arda Güler'i kadrodan çıkardı - Son Dakika

Montella, Cengiz Ünder ve Arda Güler'i kadrodan çıkardı

16.11.2023 15:33  - Güncelleme: 16:23

A Milli Takım'da Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu, Almanya ve Galler ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Hakan Çalhanoğlu ile Cengiz Ünder, A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçlarında kadroda olmayacak. TFF'den yapılan açıklamada Ünder'in daha önce yapılan planlama kapsamında, Çalhanoğlu'nun ise üst solunum yolu enfeksiyonu ve hamile olan eşinin doğumunun yaklaşması nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"CENGİZ ÜNDER PLANLAMA KAPSAMINDA AYRILDI"

Almanya ile 18 Kasım'da deplasmanda oynayacağı özel maç için bugün Berlin'e yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren A Millî Takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrılmıştır.

"ÇALHANOĞLU'NUN EŞİ DOĞUM YAPACAK"

Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ise, A Millî Takımımızın dün ve bugün yapmış olduğu antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamamıştır. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen millî oyuncumuz, teknik heyetimizin kararıyla A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarılmıştır.

Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Milli Takım, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella, Cengiz Ünder ve Arda Güler'i kadrodan çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Montella, Cengiz Ünder ve Arda Güler'i kadrodan çıkardı - Son Dakika
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