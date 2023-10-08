A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya dahil edildi - Son Dakika

A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya dahil edildi

Son Güncelleme: 08.10.2023 17:06

A Milli Takım'da sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. İtalya doğumlu futbolcu, Montella'nın şans vermesi durumunda ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek.

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Genç stoperin yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya dahil edildi.

OZAN KABAK KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklamada, "EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı. Yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Millî Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından, millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi." denildi.

BANİYA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Açıklamada Kabak'ın yerine Baniya'nın dahil edildiği belirtilirken, "Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dâhil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, A Millî Takım'ın bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yerini alacak." ifadeleri kullanıldı. Baniya, Montella'nın şans vermesi durumunda milli formayı ilk kez giyecek.

A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya dahil edildi

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya dahil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya dahil edildi - Son Dakika
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