UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımımız'da bir sakatlık yaşandı.
Ay-yıldızlılarda sol bek Eren Elmalı, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Eren, 75. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'da sakatlık şoku - Son Dakika
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