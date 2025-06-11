A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova - Son Dakika
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A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

A Milli Takım\'dan Meksika\'ya karşı tatsız prova
11.06.2025 05:56
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A Milli Takım, Amerika'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

Hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım, Meksika ile karşı karşıya geldi. Amerika'nın Kuzey Kaliforniya eyaletinde oynanan maçta A Milli Takım, Meksika'ya 1-0 kaybetti.

İLK TEHLİKE TÜRKİYE'DEN

Karşılaşmada ilk tehlikeli atak milli takımımızdan geldi. 6'ncı dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılan Kenan Yıldız'ın penaltı noktasına pasında Kaan Ayhan'ın sol ayakla denemesi kalenin üstünden dışarıya gitti.

KAAN AYHAN İLE GOLE YAKLAŞTIK

Karşılaşmanın 14. dakikasında serbest vuruşta topun başına gelen Kaan Ayhan'ın sert şutunu kaleci köşeden güçlükle çeldi.

A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

MEKSİKA GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

Karşılaşmanın 25. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada Sepulveda'nın kafa vuruşunu Berke Özer muhteşem bir kurtarışla çeldi. Dönen topu Pineda tamamlayarak golü buldu ancak yardımcı hakem Pineda'nın ofsaytta olduğunu işaret etti.

İRFAN CAN'IN ŞUTU İSABETLİ DEĞİL

Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sert şutu direğin üstünden az farkla dışarıya gitti.

MEKSİKA GOLÜ 45'TE BULDU

Dakika 45'te uzun kullanılan taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Pineda, Çağlar ve Yasin Özcan'ın arasından uzak köşeye yerden vurdu ve topu ağlarla buluşturarak ilk yarının skorunu belirledi.

İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADIK

İkinci yarının hemen başında gole yaklaştık. En ileride topla buluşan Kerem'den İrfan Can'a pasında İrfan Can topu Arda'ya bıraktı. Arda şut denemesinde bulundu ama defans şutumuzu engelledi

A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

BERKE GOLE İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın 59. dakikasında Orbelin Pineda yarı sahamıza iyi bir orta yolladı. Ruis'in çevirdiği topta Alexis Vega'dan bir kafa vuruşu geldi ama Berke köşeden şık bir şekilde topu kurtardı.

MİLLİLER GOLÜ BULAMADI

Maçın son anlarında Türkiye baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Milli takımımız, ABD'de oynadığı iki hazırlık karşılaşmasından 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı.

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