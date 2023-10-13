Türkiye'nin zaferi Hırvatistan'ın kaptanı Modric'e büyük sürpriz oldu: Uzun zamandır böylesini hatırlamıyorum

EURO 2024 yolunda A Milli Takım, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından Hırvatların dünyaca ünlü kaptanı Luka Modric, Türkiye'nin zaferi hak ettiğini ve uzun zamandır bu kadar kötü oynamadıklarını belirtti.

"BU BİZİ BİRAZ SARSTI"

Modric yaptığı açıklamada, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Bu bizi biraz sarstı ama rakibimiz hak etti. Bizden çok daha iyi oynadılar. Oldukça kötüydük, uzun zamandır da böyle oynadığımızı hatırlamıyorum. Her şey elimizde bir sonraki maça çıkıp çok daha iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

"LIVAKOVIC GOLDEN ÖNCE ÜÇ ÖNEMLİ KURTARIŞ YAPTI"

Livakovic'in yediği golle ilgili de konuşan Modric, "Kimseyi suçlamamalıyız. Hatalar da oyunun bir parçası. Livakovic golden önce üç önemli kurtarış yaptı. Artık önümüze bakalım, Galler'e iyi hazırlanmalıyız çünkü bu maç artık çok önemli." dedi.