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A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu - Son Dakika

A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu

10.11.2023 15:45  - Güncelleme: 16:02

A Milli Takım'ın Galler'e konuk olacağı EURO 2024 Elemeleri grup müsabakası ve Almanya ile oynanacak hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 biletini alan A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı hazırlık ve eleme grubundaki Galler karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu.

MAÇLAR 18 VE 21 KASIM'DA

A Milli Takım, 18 Kasım'da Almanya ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında ise 21 Kasım'da deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

KALECİ: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan.

FORVET: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı.

A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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