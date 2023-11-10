A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu

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Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 biletini alan A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı hazırlık ve eleme grubundaki Galler karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu.

MAÇLAR 18 VE 21 KASIM'DA

A Milli Takım, 18 Kasım'da Almanya ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında ise 21 Kasım'da deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

KALECİ: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan.

FORVET: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı.