A Milli Takım'ın eski antrenörlerinden Çetin Güler hayatını kaybetti
A Milli Takım'ın eski antrenörlerinden Çetin Güler hayatını kaybetti

A Milli Takım\'ın eski antrenörlerinden Çetin Güler hayatını kaybetti
23.03.2026 23:52
Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giyen, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'da da yardımcı antrenör olarak çalışan Çetin Güler vefat etti.

A Milli Futbol Takımı'nın eski antrenörlerinden Çetin Güler, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Çetin Güler'in vefat ettiğini duyurdu.

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın ve Ümit Milli Takımımızın eski antrenörü Çetin Güler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Çetin Güler; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde forma giydikten sonra teknik direktörlüğe adım attı. Ümit Milli Takımımız'da teknik direktörlük görevini üstlenen Güler, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Milli Takımımız'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 1990 yılında antrenör eğitimcisi olarak yeniden Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine katılan Çetin Güler, uzun yıllar Antrenör Eğitim Müdürü ve Antrenör Özlük İşleri Müdürü olarak Türk futboluna hizmet verdi.

CENAZE TÖRENİ SALI GÜNÜ

Çetin Güler'in naaşı, 24 Mart Salı günü Büyükada Hamidiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhum Çetin Güler'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın eski antrenörlerinden Çetin Güler hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: A Milli Takım'ın eski antrenörlerinden Çetin Güler hayatını kaybetti - Son Dakika
