A Milli Takım\'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi

Spor

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 54. dakikadaki penaltıda talihsiz bir olay yaşadı ve golden oldu.

HAKAN ZEMİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın ayağının kayması sonucu topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yapıldığını işaret etti. Sylwestrzak, bu nedenle penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

İşte o an;

GÖRÜNTÜ: TV8

SAHA ŞARTLARI YÜZÜNDEN MAÇ ERTELENMENİN EŞİĞİNE GELMİŞTİ

Sabah saatlerinde Laugardalsvöllur Stadı'ndaki buzlanma nedeniyle maçın ertelenebileceği iddia edilmişti. İlerleyen saatlerde TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı bir açıklama yaparak, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da karşılaşmanın ertelenmeye yakın olduğunu belirterek, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek" demişti. Stat zeminin brandaları saat 17.00'de kaldırıldı ve zemin sulandı. Ardından zeminde UEFA yetkilileri ve karşılaşmanın hakemleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda maçın oynanmasına karar verildi.