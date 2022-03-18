A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika

A Milli Futbol Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosuna Mert Hakan Yandaş'ın çağrılmamasına sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti.

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu aday kadroya çağırıp, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı çağırmamasına tepki gösterdi. 2 futbolcunun performansının Mert Hakan Yandaş'tan daha iyi olmadığını savunan sarı-lacivertliler, sosyal medyadan Kuntz'un bu tercihini eleştirdi.