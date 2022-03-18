A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi

18.03.2022 19:53

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu kadroya çağırıp, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı çağırmaması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

A Milli Futbol Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosuna Mert Hakan Yandaş'ın çağrılmamasına sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti.

A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu aday kadroya çağırıp, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı çağırmamasına tepki gösterdi. 2 futbolcunun performansının Mert Hakan Yandaş'tan daha iyi olmadığını savunan sarı-lacivertliler, sosyal medyadan Kuntz'un bu tercihini eleştirdi.

A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi
A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi
A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi
A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi
A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi
A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi
YORUMLAR
500
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:25 Putin halkın karşısına geçerek savaşın nedeni açıkladı: Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması operasyonların hedefidir
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 20:11:43. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım'ın kadrosu Fenerbahçelileri çıldırttı! Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement