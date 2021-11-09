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A Milli Takım'ın kalecilerinden milli mesaj - Son Dakika

A Milli Takım'ın kalecilerinden milli mesaj

09.11.2021 18:42
A Milli Takım'ın kalecilerinden milli mesaj

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da bugün yapılan antrenman öncesinde 3 file bekçisi Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat soruları yanıtladı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da bugün yapılan antrenman öncesinde 3 file bekçisi Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat soruları yanıtladı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son 2 maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçının hazırlıklarını bu akşam basına açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-Yıldızlı ekibin 3 file bekçisi Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak konuşan Sinan Bolat, Cebelitarık maçına odaklanmak istediklerini ifade ederek, "Konsantrasyonumuz o maça yönelik. Oradan 3 puan alıp, güzel bir moralle Karadağ karşısına çıkmak istiyoruz" dedi.

A Milli Takım'ın çok iyi kalecilere sahip olduğunu da söyleyen Bolat, "Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'ın performansları çok iyi. Buradan Altay kardeşime de geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa zaman sağlığına ulaşır. Şu anda iki genç kardeşimizin arasında ağabey konumundayım. Ben de elimden gelen katkı ve tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki kaleci antrenörümüz önderliğinde. Performansları ortada. İnşallah onlar da en kısa zamanda Avrupa'ya gider ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ederler. Uğurcan olsun, Ersin olsun, Altay olsun, kendilerini Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde kanıtlamış kaleciler. Kendi açımdan Avrupa'ya ayrı bir önem veriyorum. Benim için de bir gurur, Türkiye'den böyle yetenekli kalecilerin çıkması. İnşallah bunların devamı gelecektir. Kardeşlerimiz de Avrupa'ya transfer olup, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerdir inşallah" dedi. Bolat son olarak Stefan Kuntz'un gelmesiyle yeni bir hava ve enerjinin oluştuğunu söyledi.

Uğurcan Çakır: "Tek hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek"

Gerek Cebelitarık gerekse de Karadağ maçlarında takım olarak savaşacaklarını söyleyen Uğurcan Çakır ise, "Ersin'e hayırlı olsun, yeteneğiyle ve hak ettiği için burada. Altay'a da geçmiş olsun. Öncelikle Cebelitarık maçını kazanmak istiyoruz. Ben biraz moralli geldim ama burası milli takım. Milli takım için birlikte savaşacağız. En iyi şekilde kazanacağız. Maçlarda kimin oynayacağına hocamız karar verecek. Hoca taktiğe karar verecek, kim oynarsa elinden geleni yapmaya çalışacak. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak gitmek istiyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak" dedi.

Kaleci antrenörü Michael Rechner ile de uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Çakır, "Almanya'dan geldi. Oranın eğitimi almış bir isim. Çok iyi bir uyum yakaladık, inşallah performansımızı maçlara da yansıtırız. Grupta şansımız zor ama sonuna kadar zorlamak istiyoruz. İyi bir hava var. İki maçı da kazanarak önümüzü görmek istiyoruz. İki maçımızı da kazanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz bu yönde. Norveç, Hollanda ile zor bir mücadele oynayacak. O maç istediğimiz gibi sonuçlanırsa Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. İki takım için de zor müsabaka ama önce biz kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu: "Burada olmak heyecan verici"

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen genç eldiven Ersin Destanoğlu da, milli takıma seçilmeyi beklediğini ancak kadroya dahil olduğunu arkadaşlarından duyduğunda çok heyecanlandığını ifade ederek "Kulübümde her maç en iyi performansı göstermeye çalışıyordum. Arkadaşlarımdan duydum, sonrasında da ailemle paylaştım. Burada olmak tarif edilemez bir duygu. Burası en üst seviye. Burada olduğum için çok mutluyum. Her açıdan kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Önce Beşiktaş'ta sonra da A Milli Takım'da forma giymek hem zihinsel hem de fiziksel çalışmanın sonucu. Bunlara önem veriyoruz. Ben de çok çalışıyorum. Her açıdan kendimi geliştiriyorum. Zorlu, stresli maçlar oynuyoruz. Bunun altından kalkabilecek kapasitede olduğumu biliyordum. Bu sayede de buradayız" dedi.

Her yaş grubunda birlikte forma giydiği Rıdvan Yılmaz'la milli takıma davet edilmesini de paylaştığını söyleyen Ersin Destanoğlu, "Ona da söyledim, çok mutlu oldu. Burada da beraberiz. Burada tüm ağabeylerim sıcakkanlı davrandılar. Teknik ekip olsun, ağabeylerim olsun güzel bir ortam var. Rıdvan ile aynı şekilde tesislerde de burada da beraberiz" diye konuştu.

Son olarak kalecilerin öneminin arttığını söyleyen Ersin, "Artık daha çok oyun içinde oluyorsunuz. Ayak oyunları olsun, defansın arkasına atılan toplar olsun hep oyunun içindeyiz. Kalecinin önemi arttığı için de antrenmanlar ve analizler farklı oluyor. Bu da kalecilerin gelişimine yansıdı. Türkiye'de birçok mevkide önem gösterildiğinde iyi oyuncular çıkabiliyor. Şu an kaleci konusunda çok rahatız. Birçok isim var. Bu bizim için mutluluk verici bir şey" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın kalecilerinden milli mesaj - Son Dakika Spor


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