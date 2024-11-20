A Milli Takım\'ın Karadağ hezimeti Avrupa basınında

Spor

A Milli Takım'ın Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilerek Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme fırsatını değerlendiremediği karşılaşma Avrupa basınında geniş yankı buldu.

İşte Avrupa basınında atılan manşetler;

İTALYA - LA GAZZETTA DELLO SPORT: TÜRKLERİN ÇÖKÜŞÜ GALLER'İN YOLUNU AÇTI

Krstovic'in hat-trick'i Yıldız'ın beraberlik golünü gölgede bıraktı. Lecce forveti 29. dakikada oyunun kilidini açtı, Juve oyuncusu kısa bir süre sonra cevap verdi (37 dakika). Krstovic ilk yarıdaki toparlanmayı tekrarladı, ardından 73. dakikada skoru kapattı. Türklerin çöküşü, İzlanda'yı yok eden Galler için terfi yolunu açtı."

İTALYA - CORRIERE DELLO SPORT: GALLER ZOR DA OLSA TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKTI

"Galler, Montella'nın Türkiye'sini zor da olsa geride bıraktı. Britanyalılar, İzlanda'yı 4-1 yenerek maç öncesinde açıklandığı üzere Çalhanoğlu'ndan vazgeçmek zorunda kalan Türkiye'nin Karadağ'da aldığı 3-1'lik yenilgiden faydalandı. Lig A'ya yükselen Galler 12 puan; Türkiye 11 (playofflarda), İzlanda 7 ve Karadağ 3 puan topladı."

İTALYA - TUTTOSPORT: YILDIZ'IN GOLÜ TÜRKİYE'YE YETMEDİ

"Juve'nin Türk yeteneği gol attı ama Montella kaybetti."

ALMANYA - KICKER: TÜRKİYE, A LİGİNE YÜKSELME FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

"Bir puan Türkiye'nin doğrudan Lig A'ya yükselmesi için neredeyse kesinlikle yeterli olacaktı. Ancak Karadağ'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet ve Galler'in paralel maçtaki galibiyeti nedeniyle, şimdi Mart ayındaki play-off'lar yoluyla bir sapma yapmak zorunda kalacaklar."

PORTEKİZ - A BOLA: AKTÜRKOĞLU VE KÖKÇÜ ELEMELERİ GEÇEMEDİ

"Beraberlik yeterli olacaktı ama Türkiye beş maçtır puan alamayan Karadağ'a 1-3 yenildi. Galler, İzlanda'yı 4-1 yenerek ilk sırayı aldı."

İSPANYA - AS: ARDA GÜLER'E AĞIR DARBE

"Türkiye, beraberliğin bile yettiği Karadağ'da gafil avlandı ve doğrudan A Ligi'ne yükselemedi. Galler bu avantajdan yararlandı. Madridli oyuncu için çok zayıf bir maç."

İSPANYA - MARCA: TÜRKİYE, KARADAĞ'DA CEHENNEMİ YAŞADI

"Maçın sonunda sinirlerine hakim olamayan Güler'in Türkiye'si Karadağ'da cehennemi yaşadı. Robert Prosinecki'nin takımına Krstovic'in hat-trick'iyle 3-1 mağlup oldular ve Mart ayında Galler'in geriden gelip İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından Uluslar Ligi A play-offlarına mahkum edildiler. Rakipleri Cuma günkü kura çekiminde belli olacak ve İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan arasından bir takımla eşleşecekler."

İSPANYA - MUNDO DEPORTIVO: KARADAĞ, KRSTOVIC'İN HAT-TRICK YAPTIĞI MAÇTA GÜLER'İN TÜRKİYE'SİNİ DEVİRDİ

"Lecce forveti, ilk yarıda iki ve aradan sonra bir gol daha atarak Balkan ekibinin kahramanı oldu ve Galler'in İzlanda'yı (4-1) yenmesinin ardından Uluslar Ligi A Ligi'ne doğrudan yükselmeyi başaramayarak play-offlara mahkum olan Vincenzo Montella'nın takımının umutlarını sona erdirdi."