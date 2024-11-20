A Milli Takım\'ın Karadağ hezimeti Avrupa basınında

A Milli Takım'ın Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilerek Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme fırsatını değerlendiremediği karşılaşma Avrupa basınında geniş yankı buldu.
İşte Avrupa basınında atılan manşetler;
Krstovic'in hat-trick'i Yıldız'ın beraberlik golünü gölgede bıraktı. Lecce forveti 29. dakikada oyunun kilidini açtı, Juve oyuncusu kısa bir süre sonra cevap verdi (37 dakika). Krstovic ilk yarıdaki toparlanmayı tekrarladı, ardından 73. dakikada skoru kapattı. Türklerin çöküşü, İzlanda'yı yok eden Galler için terfi yolunu açtı."
"Galler, Montella'nın Türkiye'sini zor da olsa geride bıraktı. Britanyalılar, İzlanda'yı 4-1 yenerek maç öncesinde açıklandığı üzere Çalhanoğlu'ndan vazgeçmek zorunda kalan Türkiye'nin Karadağ'da aldığı 3-1'lik yenilgiden faydalandı. Lig A'ya yükselen Galler 12 puan; Türkiye 11 (playofflarda), İzlanda 7 ve Karadağ 3 puan topladı."
"Juve'nin Türk yeteneği gol attı ama Montella kaybetti."
"Bir puan Türkiye'nin doğrudan Lig A'ya yükselmesi için neredeyse kesinlikle yeterli olacaktı. Ancak Karadağ'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet ve Galler'in paralel maçtaki galibiyeti nedeniyle, şimdi Mart ayındaki play-off'lar yoluyla bir sapma yapmak zorunda kalacaklar."
"Beraberlik yeterli olacaktı ama Türkiye beş maçtır puan alamayan Karadağ'a 1-3 yenildi. Galler, İzlanda'yı 4-1 yenerek ilk sırayı aldı."
"Türkiye, beraberliğin bile yettiği Karadağ'da gafil avlandı ve doğrudan A Ligi'ne yükselemedi. Galler bu avantajdan yararlandı. Madridli oyuncu için çok zayıf bir maç."
"Maçın sonunda sinirlerine hakim olamayan Güler'in Türkiye'si Karadağ'da cehennemi yaşadı. Robert Prosinecki'nin takımına Krstovic'in hat-trick'iyle 3-1 mağlup oldular ve Mart ayında Galler'in geriden gelip İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından Uluslar Ligi A play-offlarına mahkum edildiler. Rakipleri Cuma günkü kura çekiminde belli olacak ve İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan arasından bir takımla eşleşecekler."
"Lecce forveti, ilk yarıda iki ve aradan sonra bir gol daha atarak Balkan ekibinin kahramanı oldu ve Galler'in İzlanda'yı (4-1) yenmesinin ardından Uluslar Ligi A Ligi'ne doğrudan yükselmeyi başaramayarak play-offlara mahkum olan Vincenzo Montella'nın takımının umutlarını sona erdirdi."
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