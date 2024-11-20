A Milli Takım'ın Karadağ hezimeti Avrupa basınında - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım'ın Karadağ hezimeti Avrupa basınında

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilerek Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme fırsatını değerlendiremediği karşılaşma Avrupa basınında geniş yankı buldu. İşte atılan manşetler...

20.11.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilerek Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme fırsatını değerlendiremediği karşılaşma Avrupa basınında geniş yankı buldu.

İşte Avrupa basınında atılan manşetler;

İTALYA - LA GAZZETTA DELLO SPORT: TÜRKLERİN ÇÖKÜŞÜ GALLER'İN YOLUNU AÇTI

Krstovic'in hat-trick'i Yıldız'ın beraberlik golünü gölgede bıraktı. Lecce forveti 29. dakikada oyunun kilidini açtı, Juve oyuncusu kısa bir süre sonra cevap verdi (37 dakika). Krstovic ilk yarıdaki toparlanmayı tekrarladı, ardından 73. dakikada skoru kapattı. Türklerin çöküşü, İzlanda'yı yok eden Galler için terfi yolunu açtı."

İTALYA - CORRIERE DELLO SPORT: GALLER ZOR DA OLSA TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKTI

"Galler, Montella'nın Türkiye'sini zor da olsa geride bıraktı. Britanyalılar, İzlanda'yı 4-1 yenerek maç öncesinde açıklandığı üzere Çalhanoğlu'ndan vazgeçmek zorunda kalan Türkiye'nin Karadağ'da aldığı 3-1'lik yenilgiden faydalandı. Lig A'ya yükselen Galler 12 puan; Türkiye 11 (playofflarda), İzlanda 7 ve Karadağ 3 puan topladı."

İTALYA - TUTTOSPORT: YILDIZ'IN GOLÜ TÜRKİYE'YE YETMEDİ

"Juve'nin Türk yeteneği gol attı ama Montella kaybetti."

ALMANYA - KICKER: TÜRKİYE, A LİGİNE YÜKSELME FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

"Bir puan Türkiye'nin doğrudan Lig A'ya yükselmesi için neredeyse kesinlikle yeterli olacaktı. Ancak Karadağ'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet ve Galler'in paralel maçtaki galibiyeti nedeniyle, şimdi Mart ayındaki play-off'lar yoluyla bir sapma yapmak zorunda kalacaklar."

PORTEKİZ - A BOLA: AKTÜRKOĞLU VE KÖKÇÜ ELEMELERİ GEÇEMEDİ

"Beraberlik yeterli olacaktı ama Türkiye beş maçtır puan alamayan Karadağ'a 1-3 yenildi. Galler, İzlanda'yı 4-1 yenerek ilk sırayı aldı."

İSPANYA - AS: ARDA GÜLER'E AĞIR DARBE

"Türkiye, beraberliğin bile yettiği Karadağ'da gafil avlandı ve doğrudan A Ligi'ne yükselemedi. Galler bu avantajdan yararlandı. Madridli oyuncu için çok zayıf bir maç."

İSPANYA - MARCA: TÜRKİYE, KARADAĞ'DA CEHENNEMİ YAŞADI

"Maçın sonunda sinirlerine hakim olamayan Güler'in Türkiye'si Karadağ'da cehennemi yaşadı. Robert Prosinecki'nin takımına Krstovic'in hat-trick'iyle 3-1 mağlup oldular ve Mart ayında Galler'in geriden gelip İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından Uluslar Ligi A play-offlarına mahkum edildiler. Rakipleri Cuma günkü kura çekiminde belli olacak ve İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan arasından bir takımla eşleşecekler."

İSPANYA - MUNDO DEPORTIVO: KARADAĞ, KRSTOVIC'İN HAT-TRICK YAPTIĞI MAÇTA GÜLER'İN TÜRKİYE'SİNİ DEVİRDİ

"Lecce forveti, ilk yarıda iki ve aradan sonra bir gol daha atarak Balkan ekibinin kahramanı oldu ve Galler'in İzlanda'yı (4-1) yenmesinin ardından Uluslar Ligi A Ligi'ne doğrudan yükselmeyi başaramayarak play-offlara mahkum olan Vincenzo Montella'nın takımının umutlarını sona erdirdi."

A Milli Takım\'ın Karadağ hezimeti Avrupa basınında

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi, Milli Takım, Türkiye, Karadağ, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Karadağ hezimeti Avrupa basınında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz Kuru:
    Belçika çıkarsa ayvayı yeriz ben söyleyeyim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Karadağ hezimeti Avrupa basınında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.