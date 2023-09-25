TFF açıkladı! A Milli Takım'ın Letonya maçı Konya'da oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.

KONYA'DA OYNANACAK

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maç Adana'dan Konya'ya alındı. A Milli Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maçın stadyumu değişti.

BİLET ŞATIŞLARI 9 EKİM'DE BAŞLAYACAK

15 Ekim'de oynanacak maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023'te gerçekleştirilecek. Genel bilet satışları ise 10 Ekim'de başlayacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."