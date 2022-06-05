Milli futbolcu canlı yayında espriyi patlattı: Golü çaldım

A Milli Takımın savunmacılarından Merih Demiral, 4-0'lık Faroe Adaları galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ GEÇ AÇILDIK"

Demiral, kağıt üzerinde kolay gibi görünen maça ciddi hazırlandıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor, biraz geç açıldık." sözlerini kullandı.

"ENES'İN GOLÜNÜ ÇALMIŞ OLDUM"

Demiral attığı golde ise Enes Ünal'ın önüne geçtiğini esprili bir sözle anlatarak "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da böyle oynuyoruz." diye konuştu.