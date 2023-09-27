A Milli Takım'ın yeni hocası Montella, imza töreninde Türkçe bilmediği için özür diledi - Son Dakika

A Milli Takım'ın yeni hocası Montella, imza töreninde Türkçe bilmediği için özür diledi

Son Güncelleme: 27.09.2023 14:57

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella için imza töreni düzenlendi. Ay-yıldızlıların hocası olarak ilk kez kameralar karşısına çıkan İtalyan hocanın ilk sözleri, ''Türkçe konuşamadığım için özür dilerim. Henüz o seviyeye gelemedim'' oldu.

TFF, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan hoca kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların hocası olarak ilk kez kameralar karşısına çıkan Montella ilk olarak Türkçe konuşamadığı için özür diledi.

"O SEVİYEYE GELEMEDİM"

Vincenzo Montella yaptığı açıklamada, "Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim." ifadelerini kullandı.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"MUTLULUK YAŞATMAK İSTİYORUM"

Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz. TFF'nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve bildiğim, genç bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye'ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum.

"ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Bu gururlu duyguları, özellikle halkımızın ve hepimizin hissettiği önemli ve milli duyguları futbolla herkese geçirmek ve mutlu etmek istiyoruz. Önemli bir sorumluluk farkındayım ama ben de bu işi yapmak için buradayım. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular, küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya'nın güneyinde, Napoli çevresinde bir yerde doğdum, büyüdüm. Onlar da sıcakkanlı insanlardı. Bana çocukluğumu hatırlatan duygular bunlar...

"HER MAÇI İZLEYECEĞİM"

Beni eleştirenler de olacak, her kararımı kritik edecekler. Büyük bir sorumluluğum var. Kendi futbol anlayışımla, kendi kararlarımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, hem Türkiye için hem yurt dışında her şeyi en iyi şekilde analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar vereceğim.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ULUSU TEMSİL EDİYORUZ"

Takım ruhu çok önemli. Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O ruhu, o heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız. Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın yeni hocası Montella, imza töreninde Türkçe bilmediği için özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın yeni hocası Montella, imza töreninde Türkçe bilmediği için özür diledi - Son Dakika
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