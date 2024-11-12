Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı - Son Dakika
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Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı. Öte yandan kadroya Eren Dinkci ve Yasin Özcan dahil edildi. Ayrıca Çağlar Söyüncü de sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılan diğer bir isim olmuştu.

12.11.2024 15:36
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UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda sakatlık sebebiyle bir değişikliğe daha gidildigidildi.

FERDİ KADRODAN ÇIKARTILDI, 2 YENİ İSİM GELDİ

Çağlar Söyüncü'nün ardından sakatlanan Ferdi Kadıoğlu da sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı. Öte yandan kadroya 2 yeni isim eklendi. Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ve Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin A Milli Takımımızın kadrosundaki değişiklikle ilgili açıklaması şu şekilde;

"UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

GERİ DÖNMESİ 2 AYI BULABİLİR

25 yaşındaki milli futbolcunun söz konusu sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi'nin sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu süre 2 ayı bulabilir.

Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

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