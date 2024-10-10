UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın kampında skandal bir olay yaşandı. Kameraların açık olduğu esnada gazeteci olduğu tahmin edilen bir kişinin Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun genç yıldızı Semih Kılıçsoy için kullanılan çarpıcı ifadeler siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.
Ay-yıldızlıların antrenmanında çekim yapıldığı esnada orada bılunan kişilerin kendi aralarında konuşurken söyledikleri canlı yayına yansıdı. Arka planda konuşan ve millileri takip eden bir gazeteci olduğu tahmin edilen şahsın, "Bu Semih kendi takımında kadroya giremiyor. Milli Takım'a niye çağırmışlar?" dediği duyuldu.
Bu sözlerin yer aldığı anlara ilişkin video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Beşiktaşlı taraftarlar yaşanan bu olay sonrası sert tepki gösterirken, sesin kime ait olduğunun tespit edilip ceza verilmesini istedi. Bazı siyah-beyazlı taraftarlar ise bu ifadelere karşılık Samet Akaydın örneğini verdi.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?