A Milli Takım, Portekiz maçına hazır - Son Dakika
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A Milli Takım, Portekiz maçına hazır

23.03.2022 22:41

- A Milli Takım, Portekiz maçına hazır Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde yarın TSİ 22.45'te Portekiz ile Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

- A Milli Takım, Portekiz maçına hazır

PORTO - Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde yarın TSİ 22.45'te Portekiz ile Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitmek için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, yarı finalde yarın deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. TSİ 22.45'te oynanacak olan karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda yapan ay-yıldızlılar, çalışma öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Teknik ekip, futbolcular ve personellerin yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından idman başladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz'un isteği doğrultusunda saha sulanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da takip etti. Portekiz Futbol Federasyonu tarafından, tribünlere yerleştirilen Portekiz bayrakları da dikkatlerden kaçmadı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen idmanda pas çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Portekiz maçının taktiği üzerinde durdu.

A Milli Takım, Portekiz maçına hazır
A Milli Takım, Portekiz maçına hazır
A Milli Takım, Portekiz maçına hazır

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off heyecanı başlıyor 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off heyecanı başlıyor A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Dünya Kupası, Milli Takım, Play Off, Portekiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Portekiz maçına hazır - Son Dakika


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