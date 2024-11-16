A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 11 yapan milliler, A Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı garantiledi. Grubun son maçında Kardağ'a konuk olacak ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederse diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider tamamlayacak ve A Ligi'ne direkt yükselecek.

16.11.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı. Milliler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

KAYSERİ'DE TRİBÜNLER DOLDU

Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı. Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı. Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

HAKAN, TUGAY KERİMOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI

Türkiye - Galler karşılaşmasında 95. A Milli maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı. A Milli Takım'da 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu'nu geçerek A Milli Takım'daki 95. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye - Galler karşılaşmasında 95'inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 36. dakikasında Ben Davies'in müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından milliler penaltı bekledi ve hakeme döndü. Müsabakanın İspanyol hakemi Juan Munuera, oyunu sürdürdü. Tartışma yaratan pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

ABDÜLKERİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

A Milli Takımımızın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galler maçının 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu nedeniyle karşılaşmanın İspanyol hakemi Juan Munuera'ya itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Abdülkerim, Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

EREN SAKATLANDI

Ay-yıldızlılarda sol bek Eren Elmalı, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Eren, 75. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

KEREM PENALTI KAÇIRDI

Milliler, Enes Ünal'ın pasıyla ceza sahasında giren Yunus Akgün'ün yerde kalmasıyla 87. dakikada penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda 89. dakikada topun başına geçen Kerem, kaleci ve topu ters köşelere gönderse de top direkten dışarıya gitti Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

A LİGİ, KARADAĞ MAÇINA KALDI

Konuk ettiği Galler ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız,puanını 11'e yükselterek son maçlar öncesi liderliği sürdürdü. Grubun diğer maçında ise İzlanda, deplasmanda Karadağ'ı 2-0 yendi.bu sonuçların ardından milliler, A Ligi'ne direkt yükselme şansını son haftaya bıraktı. Ay-yıldızlılar gruptaki 6. maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak. 9 puanla 2. sırada olan Galler ise aynı gün ve aynı saatte İzlanda'yı ağırlayacak.

A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı

PLAY-0FF'U GARANTİLEDİK

Ay-yıldızlılar, 5 maç sonunda topladığı 11 puanla A Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı garantiledi. A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek.

A Milli Futbol Takımı, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım, Eren Elmalı, Karadağ, Türkiye, Galler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • İshak Klein:
    Ne kadar çok iyi gün dostu varmış!.. Emeğinize sağlık çocuklar..,Bir dahaki sefere inşallah 85 5 Yanıtla
  • OEferaddd:
    Herkese moral olsun diye OEferad ann nensini salıncağa koymuş sıraya sıvazl ıttırıyoo, komidine üç beş atın :)))))))) 78 2 Yanıtla
  • OEferaddd:
    Penaltı atmak isteyen OEferada gitsin, moral olsun diye ann nee nisini saln ccağa kymuşparaayı da komidine bırakın geçin :)))))))) 69 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    MAÇİN ADAMI YUNUS AKGÜN 66 3 Yanıtla
  • ismail:
    yazık sen gel oyunda hâkimiyeti sağla rakibe şut şansı verme birde penaltıyı auta at 50 3 Yanıtla
  • Erol AY:
    Böyle bir avantaj nasıl kaçtı,Hakan Çalhanoğlu varken ,Kerem Aktürkoğlu penaltı atmamalıydı.Karadağ'ı yenerek telafi edeceğiz. 10 38 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KEREM DENEN ZAVALLI SEN KAC TANE PENALTI ATTIN 25 22 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rezalet Futbol Ve Teknik Direktör.. Nokta... 20 19 Yanıtla
  • Yasin ÖZEN:
    beceriksizler 25 12 Yanıtla
  • Ömer Mükyen:
    ne mutlu türküm diyen???????????????????? 18 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
21:48 Köln’de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:46 AK Parti’li Nihat Zeybekçi’den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 23:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.