A Milli Takımımız, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

A Milli Takımımız, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

A Milli Takımımız, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında konuk olduğu Galler ile 0-0 berabere kaldı. Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçtan 1 puanla ayrılan ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda'yı konuk edecek.

06.09.2024 23:38
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

MİLLİLER PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmaya tutuk başlayan ve birçok pas hatası ile top kaybı yapan ay-yıldızlılar, ilk 45 dakikada varlık göstermekte ve pozisyon üretmekte zorlandı. Milliler, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde kalmasının ardından penaltı bekledi. Karşılaşmanın Norveçli hakemi Saggi, beyaz noktayı göstermedi. Bu pozisyonun ardından yaşanan gerginlik nedeniyle Barış Alper sarı kart gördü.

A Milli Takımımız, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

GALLER'İN GOLÜ OFSAYT

İlk yarıda oyunun genel hakimi olan Galler, 37. dakikada golü buldu. Savunma arkasına sarkan Thomas, Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşlu topu ağlar gönderdi. Ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı da 0-0 tamamlandı.

A Milli Takımımız, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

BARIŞ ALPER KIZARDI

29. dakikada beklediği penaltı sonrasında yaşanan gerginlik nedeniyle sarı kart gören Barış Alper, 62. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan milliler, yarım saati aşkın bir süre 1 kişi eksik oynadı.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıdaki etkisiz görüntüsünü ikinci 45 dakikada da sürdürdü. Konuk takım Galler, baskılı oyununu devam ettirse de bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

A Milli Takımımız, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibini İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. 9 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Galler ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor A Milli Takımımız, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Yusuf Çarman: Barışı ne olur oynamayın. Mümkünse Gs'den gelen topçulara hakemlerin yabancı olduğu boşuna kendilerini yere atamaları gerektiği anlatılmalı. Arda Real'de oynacak topçu değil. 30 51 Yanıtla
    Feyzullah Akbulut: Yaw ne alaka. Sacmalamayı bırak pozitif futbola dön. Aç bak kim daha çok penaltı almış 3 2
  • Alper Karaca: Saçma sapan pozisyonlarda fauller yaptık, itirazlar ettik kartlar gördük. Takımı 10 kişi bırakmak ne demek. Alışmışsınız Türkiye Ligi'nde tolerans edilmeye.. 54 10 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya: Milli takım bugün iyi değildi. Barış alper kırmızı kart görmek için elinden geleni yaptı kendisini tebrik ediyorum 49 6 Yanıtla
  • Tuna: Kötü oyun iyi sonuç 45 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Taner berkenin bacısı sevgilimdir 11 20 Yanıtla
  • Taner Barker: Hadi Ferhat boş bi yorum yap ... Sen değil futboldan anlamak yolda yürüyemezsin sana neler neler yazdım yayınlamadılar bak hiç kimseyi bırakmadım eşiktekinden beşiktekine kadar 15 12 Yanıtla
    Ömer Dumanoğlu: Goat nasıl 0 0
  • ferhat eser: taner berker inliyor oe 7 15 Yanıtla
  • ferhat eser: Taner barker sen tam bir süzme oe sın 7 15 Yanıtla
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