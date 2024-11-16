Herkes bunu konuşuyor: İşte A Milli Takımımızın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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Spor

Herkes bunu konuşuyor: İşte A Milli Takımımızın penaltı beklediği pozisyon

Herkes bunu konuşuyor: İşte A Milli Takımımızın penaltı beklediği pozisyon

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i konuk etti. Milliler Kayseri'deki müsabakanın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı bekledi. İspanyol hakem Juan Munuera oyunu sürdürürken, VAR'ın devreye girmemesi de tartışma konusu oldu.

16.11.2024 20:55
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı. Ay-yıldızlılar, ilk yarının son bölümünde Kerem'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

KEREM YERDE KALDI, HAKEM DEVAM DEDİ

Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada Ben Davies'in müdahalesiyle Galler ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından milliler penaltı bekledi ve hakeme döndü. Müsabakanın İspanyol hakemi Juan Munuera, oyunu sürdürdü. Tartışma yaratan pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.

İşte o pozisyon;

A Milli Takımımızın net penaltısı verilmedi
GÖRÜNTÜ: TV8
A Milli Takımımızın net penaltısı verilmedi
GÖRÜNTÜ: TV8

A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu, Kayseri, Galler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bunu konuşuyor: İşte A Milli Takımımızın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Penaltı Yok Üçkağıtçı Kerem, Dua Etsinler Gallerin Topu Direkten DÖNDÜ Rezalet Futbol Takımı Türkiye 2 31 Yanıtla
  • Deniz Öztürk:
    Eee ülkece o çocuklarını çekiyoruz OYNAYAN TÜRK OLUNCA ONLARA VARda bize yok... 9 1 Yanıtla
  • Mustafa Subasi:
    Alakası yok Kerem mücadeleye giriyor çarpışıp düşüyor 2 7 Yanıtla
  • res:
    5saray dan gitti ne beklenir ki, ama 5saray önüne gelene fenere karakartala koyup geçiyor ne yapacağız 2 6 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Türk hakemlerini beğenmeyip yabancı hakem istiyorlar bunlar yabancı hakemler değişen birşey var mı 4 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    hayatimizdan 2 saati caldilar bukdr kotu mac olurdu yaa 3 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Avrupanın Türk düşmanlığının açık göstergesidir anlayana 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    B katagorisi ayarında takımız. A için hazır değiliz. 0 0 Yanıtla
  • ahmet demir:
    bencil ve rezil ve kerem yüzünden galip gelemedik 0 0 Yanıtla
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