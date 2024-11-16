A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı. Ay-yıldızlılar, ilk yarının son bölümünde Kerem'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada Ben Davies'in müdahalesiyle Galler ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından milliler penaltı bekledi ve hakeme döndü. Müsabakanın İspanyol hakemi Juan Munuera, oyunu sürdürdü. Tartışma yaratan pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Herkes bunu konuşuyor: İşte A Milli Takımımızın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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