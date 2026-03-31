A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11\'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.
Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Kerem.
Kosova: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Asllani, Muriqi.
