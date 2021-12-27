AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Özdemir, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Nihat Özdemir, haber dalında Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafını seçen Özdemir, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.