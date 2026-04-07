Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı

Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Aaron Ramsey, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

VEDA KARARINI DUYURDU

35 yaşındaki Galli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bırakma kararını duyurdu. Ramsey, bu kararın kolay olmadığını belirterek uzun süredir düşündüğünü ifade etti.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyerine Cardiff City’de başlayan Ramsey; Arsenal, Juventus, Rangers ve Nice gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giydi. Deneyimli futbolcu, Juventus ile Serie A şampiyonluğu da yaşadı. Galler Milli Takımı formasını 86 kez giyen Ramsey, 21 golle ülkesine önemli katkı sağladı.