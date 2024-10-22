ABD\'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi

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ABD'de düzenlenen NFL maçında beklenmedik bir olay yaşandı. Instagram'da 60 binden fazla takipçisi olan model Claudia Rose, Donald Trump'a destek vermek için sahaya inerek maçı durduran bir protesto gerçekleştirdi.

Pittsburgh Steelers ile New York Jets arasında oynanan ve Trump'ın da VIP locasından takip ettiği maçın üçüncü çeyreğinde, dikkat çekici kıyafetiyle tribünden sahaya atlayan Rose, elindeki pankartla siyasi mesaj verdi. Modelin "Trump, sınırı güvene al. Kamala, açık sınır" yazılı pankartla 40 yarda çizgisine kadar koştuğu görüldü.

Parlak renkli üst giyimi ve diz üstü çizmeleriyle dikkatleri üzerine çeken model, üç güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak sahadan çıkarıldı. Olay nedeniyle maç kısa süre durdu. Yayıncı kuruluş NBC Sports, bu sırada kameraları tribünlere çevirdi.

Sosyal medya hesabından Trump destekçisi olduğunu açıkça gösteren Rose'un, yakın zamanda yüzüne "Maga" (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) dövmesi yaptırdığı video da büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın yaşandığı Pennsylvania eyaleti, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip. Trump, maç sonrası bir McDonald's restoranını ziyaret ederek araç servisinde müşterilere sipariş dağıttı.

ABD'de spor müsabakalarında siyasi protestolar sıkça yaşanıyor. Özellikle büyük organizasyonlarda çeşitli sebeplerle sahaya girerek protesto yapan kişiler, güvenlik önlemlerine rağmen zaman zaman karşılaşmaların durmasına neden oluyor.