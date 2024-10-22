ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi

Geniş Video İzle

ABD'de düzenlenen NFL maçında beklenmedik bir olay yaşandı. 60 bin takipçisi olan model Claudia Rose, sahaya inerek maçı durduran bir protesto gerçekleştirdi. Trump'a destek vermek için bu protestoyu yapan Rose, dikkat çekici kıyafeti ve elindeki 'Trump, sınırı güvene al. Kamala, açık sınır' yazılı pankartla sahada koştu. Olay nedeniyle maç kısa süre durdu. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

22.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de düzenlenen NFL maçında beklenmedik bir olay yaşandı. Instagram'da 60 binden fazla takipçisi olan model Claudia Rose, Donald Trump'a destek vermek için sahaya inerek maçı durduran bir protesto gerçekleştirdi.

Pittsburgh Steelers ile New York Jets arasında oynanan ve Trump'ın da VIP locasından takip ettiği maçın üçüncü çeyreğinde, dikkat çekici kıyafetiyle tribünden sahaya atlayan Rose, elindeki pankartla siyasi mesaj verdi. Modelin "Trump, sınırı güvene al. Kamala, açık sınır" yazılı pankartla 40 yarda çizgisine kadar koştuğu görüldü.

Parlak renkli üst giyimi ve diz üstü çizmeleriyle dikkatleri üzerine çeken model, üç güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak sahadan çıkarıldı. Olay nedeniyle maç kısa süre durdu. Yayıncı kuruluş NBC Sports, bu sırada kameraları tribünlere çevirdi.

Sosyal medya hesabından Trump destekçisi olduğunu açıkça gösteren Rose'un, yakın zamanda yüzüne "Maga" (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) dövmesi yaptırdığı video da büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın yaşandığı Pennsylvania eyaleti, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip. Trump, maç sonrası bir McDonald's restoranını ziyaret ederek araç servisinde müşterilere sipariş dağıttı.

ABD'de spor müsabakalarında siyasi protestolar sıkça yaşanıyor. Özellikle büyük organizasyonlarda çeşitli sebeplerle sahaya girerek protesto yapan kişiler, güvenlik önlemlerine rağmen zaman zaman karşılaşmaların durmasına neden oluyor.

ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
ABD\'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, 3-sayfa, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • VillaUmut:
    Bence Bahçeli’ye de yakışırdı aslında böyle bi’ destekçi. Apo’dan daha iyi gibi, ne dersiniz? 20 6 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Tramp ağzının tadını biliyor 15 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Mesur amerikan saksoculari 16 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Helal olsun sizden yanayız 12 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Ferhat sahaya inmiş 10 0 Yanıtla
  • İsmail Bektaş:
    Ulan turp yaş 70 ama işin bitmemiş maşallah hep kaymak yalıyorsun 8 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    lastikçide her gün şişiriyorlar böyle 6 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    cok guzel cekici gelecek kaygisi yok ama yinede ulkesi icin dert edindigi konu vsr 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:20:56. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.