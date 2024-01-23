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Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt•
Trabzonspor maçına sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Abdülkerim Bardakcı, kulübede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Milli stoper 2 maç kaçırabilir.
Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ciddi olabileceği ve 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Cezası nedeniyle İstanbulspor maçında oynayamayacak Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep mücadelesinde de sahada olmayabilir.
Son Dakika › Spor › Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü beklenenden uzun sürebilir! İşte kaçıracağı maçlar - Son Dakika