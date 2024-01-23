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Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü beklenenden uzun sürebilir! İşte kaçıracağı maçlar - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü beklenenden uzun sürebilir! İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray'a Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Milli stoper, 2 hafta takımdan uzak kalabilir. Bardakcı'nın İstanbulspor ve Gaziantep maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

23.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:49
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Trabzonspor maçına sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Abdülkerim Bardakcı, kulübede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Milli stoper 2 maç kaçırabilir.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ciddi olabileceği ve 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Cezası nedeniyle İstanbulspor maçında oynayamayacak Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep mücadelesinde de sahada olmayabilir.

Abdülkerim Bardakcı\'nın dönüşü beklenenden uzun sürebilir! İşte kaçıracağı maçlar
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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü beklenenden uzun sürebilir! İşte kaçıracağı maçlar - Son Dakika
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