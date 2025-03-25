Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri - Son Dakika
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Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri

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Ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın kaleci gündemini değerlendirdi. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Muslera hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Durmaz, ''Bazı kesimler Muslera'ya kaleciliği bıraktaracak, kafaya koymuşlar'' dedi.

25.03.2025 14:25  Güncelleme: 14:35
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Ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Süper Lig devi Galatasaray'da sezon sonu ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KALECİLİĞİ BIRAKTIRACAKLAR"

Muslera hakkında bomba açıklamalarda bulunan Durmaz, "Bir kaleci 3-5 maç üste üste hatalı goller yiyebilir ama kalecilik yeteneğinin bittiği anlamına gelmez. Günay Güvenç, AZ Alkmaar maçında iyi performans gösterse de Fenerbahçe derbisine Muslera'nın çıkması gerektiğini söyledim ve haklı da çıktım. 40 yaşına kadar birçok büyük kaleci sayarım. Muslera da öyle bir profil. Ancak belli ki bazı kesimler Muslera'ya kaleciliği bıraktaracak, kafaya koymuşlar" dedi.

"UĞURCAN ÇAKIR, BANKO OLUR"

Sözlerine devam eden Durmaz, "Eğer Muslera giderse de Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın banko kalecisi olur. Berke Özer formda ama büyük takımın kalesini korumak öyle kolay değil. Eğer Galatasaray, Berke Özer'i 1. kaleci olarak alırsa büyük hata yapar. Hem Uğurcan Çakır'ı hem de Berke Özer'i alacaksan o zaman yedek olur" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Durmaz\'dan olay yaratacak Muslera sözleri

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Son Dakika Spor Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    SANA.NE GALATASARAY DAN SEN FENERBAHÇEYI YORUMLA..GECE GÜNDÜZ NEREDEN NASIL KARIŞTIRA İLİRİZ DİYE UYUMUYORSUNUZ 1 2 Yanıtla
  • Aa:
    berke fenerli bize yaramaz 0 1 Yanıtla
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