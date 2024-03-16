Süper Lig ekibi Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, haftasonu oynayacakları ve büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.
Dev maç hakkında konuşan Avcı, "Ben Fenerbahçe ile bilgili birşey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiğine baksana. Hayırlısı, güzel maç olsun. Bu bir ölüm-kalım savaş maçı değil. Bizim çok rahat olmamız gereken bir maç. Tribünün de öyle olması lazım. Sakin ve sabırlı şekilde takımlarına destek versinler. Onu verdikleri zaman zaten sonuç geliyor" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Gerilim şimdiden başladı! Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Rize temsilcisi, son hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-2 yenildi ve 7. sırada yer alıyor. Sakatlıkları nedeniyle Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine kadroda yer alamayacak. İlk yarıda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kaybetmişti.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak. Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor deplasmanında 3 eksikle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, Becao'nun dönüşü bekleniyor. 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmiş performansları ve istatistikler de maçı heyecanlı kılıyor.
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