Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil - Son Dakika
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Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nde elendikleri Rapid Wien maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar. Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir'' dedi.

15.08.2024 21:53  Güncelleme: 22:47
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda Rapid Wien'e 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalar bulundu.

"RAKİP BİZDEN İYİ OYNADI"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "İlk yarıda rakibin üstünlüğü vardı. Kaptan Uğurcan bizi o bölümde ayakta tuttu. İkinci yarıda oyunun büyük bölümünü dengede götürüp sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası 3 değişiklik yapıp 4-4-2'ye döndük. Buradaki amacımız rakip sahada oynamaktı. Ancak bu oyun, bu seviyede takım savunmasını beraber yapma, baskıyı ve şiddeti doğru kullanma oyunu. Süre gittikçe oyun disiplininden kopmalar başladık. Oyun disiplininden kopmak maç kazandırmıyor. Maçın büyük bölümünde kaptan yine bizi ayakta tuttu. 1-0 geri düştük ama oyun disiplinine sadık kalırsan geri dönebilirsin. 2 pozisyonumuz var, onlar da 1-0'dan sonra. Değerlendirsen belki maça gireceksin, sonra tekrar kopmalar başladı. Sonra kırmızı kart ve 2-0. Burada dahil oyun disiplinine sadık kalman lazım. Bireysel olarak istatistik yapmak bir şey ifade etmez, o an ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Bugün rakip bizden iyi oynadı" dedi.

Sonuçtan dolayı özür dileyen deneyimli teknik adam, "Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Konferans Ligi play-off turu var, ona en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TELEFONUM SERVİS EDİLDİ, ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK VAR"

Abdullah Avcı, "Dün basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiada çalışıyorum, bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar. Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir. Bu oyunu senelerdir fair play ruhunda oynatmayı planlıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Kötüyüz ancak bu takımın iyi olacağını biliyorum" diye konuştu.

"FORVETE İHTİYACIMIZ VAR"

Forvet transferi için konuşan Avcı, "Son 3 dönem forvetlerimize bakıldığında hep iyi işler yapmış oyuncular var. Cornelius, Onuachu ve Sörloth lige ve kulübe çok uygun oyuncular. Forvet için başkan çok yoğun çalışıyor. İhtiyacımız var ve alınacak" sözlerini sarf etti.

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Avcı istifa edip etmeyeceği sorusuna ise; "Bu koltuklarda oturuyorsan, bu tür şeylerle her zaman karşılaşırsın. Herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor. Trabzonspor inatçıdır, vazgeçmez. Düştü gibi gösteriyorlar öyle değildir. Bunu yakın zamanda herkes görecek" yanıtını verdi.


Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Oğuz Kuru: Hoca konuşuyorsun güzel söylüyorsun da elendin Avrupa liginde yoksun gol atamatın 2 maçtada ezildin 55 8 Yanıtla
  • ferhat eser: tazminat yükleniyor 48 5 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Bir teknik direktör hiç mi önceki maçlardan ders çıkarmaz anlamıyorum sistemi değiştirir oyuncuyu değiştirir hatalarından ders çıkartır. Hep aynı tas aynı hamam demek ki kapasite bu kadar 34 4 Yanıtla
  • Çelikk: Mağlup oldun hâlen Kabûl etmiyorsun.. mazerete sığınma 25 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Yollayin gitsin 21 3 Yanıtla
  • Nurullah Dündar: Ya apo sen zaten avrupayi hic takmadinki lige oldakli bir adamsin bunu kabul et 20 2 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: iyi de hocam oyuncular kaplumbağa hızında paslaşıyor ve hiç koşmuyor en azından koşan bir takım olmalıydı bunlar ne zaman kendine gelecek merak ediyorum 17 1 Yanıtla
  • Murat Gunduz: Bunda istifa etmeme hastalıgı var aldı Beşiktaş'tan tazminatı maalesef. Trabzondan da alacak. 11 2 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN: Yolcudur Abbas bağlasan durmaz... 8 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: Abdullah avcının yrapzonspora en küçük bir katkısının olduğunu düşünmüyorum. takım çok vasat, nerde liverpolu, barceonuyu yenen eski trapzonspor. futbolcuların ahı gitmiş vahi kslmis..serbest bıraksan hiç bir Anadolu takımı talip olmaz. 8 1 Yanıtla
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