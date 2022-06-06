Abobuakar, Süper Lig'e geri dönüyor! Bu sefer gollerini Beşiktaş formasıyla atmayacak

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken Vincent Abobuakar ismi gündeme geldi.

AL NASSR'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Aksam.com.tr'nin Rusya basınından aktardığı habere göre; Fenerbahçe'de golcü transferinde öncelik Vincent Aboubakar'da. Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet, Al Nassr'da mutlu değil ve ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE İKİ FORMÜL VAR

Oyuncunun Al Nassr ile 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Bu transfer için ortada iki formül bulunuyor. Birincisi satın alma opsiyonuyla kiralama, ikincisi ise bonservisiyle satın alma. Burada izlenecek yol, Al Nassr'ın talepleri sonrasında belli olacak. Eğer yüksek bir bonservis talep edilirse, sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Ancak makul bir bedel talep edilirse, oyuncu tapusuyla Sarı-lacivertlilere geçecek. Aboubakar'ın tavrı transferde oldukça önemli.