Aboubakar, Beşiktaş yönetimine resti çekti: Paramı verin, gideyim - Son Dakika
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Spor

Aboubakar, Beşiktaş yönetimine resti çekti: Paramı verin, gideyim

Aboubakar, Beşiktaş yönetimine resti çekti: Paramı verin, gideyim

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, alacağı olan 3 milyon 100 bin euronun ödenmesi durumunda takımdan ayrılabileceğini belirtti. Yönetim, alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti ancak Aboubakar bu teklifi reddetti.

14.08.2024 11:49
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Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, yıllık alacağı olan 3 milyon 100 bin euro'nun verilmesi halinde takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.

RESSTİ ÇEKTİ, ALACAKLARINI İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi ise alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Vincent Aboubakar 3 milyon 100 bin Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi. Bu durum, görüşmeleri tıkadı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aboubakar, Beşiktaş yönetimine resti çekti: Paramı verin, gideyim - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Emin Erol: fenerbahçe al işte fırsat abubskarı transfer edin en nesri fos çıktı 21 11 Yanıtla
  • Fatih Deniz: en nesryi alacağınıza 20 milyon euro verip bunu alsaydınız ya en nesryi bana guizayi andırıyor nedense 19 5 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Verin küçük eniştenin parasını gitsin.. Sonuçta bu işten parasını kazanıyor neden bırakıp gitsin alacağını.. Biraz adaletli olun kim bırakır alacağı parayı da çekip gider. 11 10 Yanıtla
  • Ali Kublay: Kimse parasını almadan gitmez bu kulüplerin hepsi batık biraz Galatasaray şanslı şampiyonlar liginden otuz milyon Euro falan kazanir 9 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ABU BAKAR ICARDI ATAR NE HABER KUSLARIN BÜYÜK OLANI BIR ZAMANLAR ICARGI ILE SIDIK YARISTIRMAYA KALKIYORDUNUZ 3 10 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu: ferhat ordamısın aboubakar ı gönderemiyon ucl de şampiyonluk dan bahsediyon hahahs 3 0 Yanıtla
  • Çelikk: Abubakar eski Gibi değil çöp diye bilirim 1 1 Yanıtla
  • Engin: Hadi silk baştan 0 0 Yanıtla

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