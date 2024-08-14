Aboubakar, Beşiktaş yönetimine resti çekti: Paramı verin, gideyim

Spor

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, yıllık alacağı olan 3 milyon 100 bin euro'nun verilmesi halinde takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.

RESSTİ ÇEKTİ, ALACAKLARINI İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi ise alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Vincent Aboubakar 3 milyon 100 bin Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi. Bu durum, görüşmeleri tıkadı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.