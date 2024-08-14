Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, yıllık alacağı olan 3 milyon 100 bin euro'nun verilmesi halinde takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.
Beşiktaş Yönetimi ise alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Vincent Aboubakar 3 milyon 100 bin Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi. Bu durum, görüşmeleri tıkadı.
Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.
Son Dakika › Spor › Aboubakar, Beşiktaş yönetimine resti çekti: Paramı verin, gideyim - Son Dakika
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