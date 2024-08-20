Aboubakar da listede! Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Aboubakar da listede! Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı. Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.

20.08.2024 15:16
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Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve oynadığı futbolla beğeni alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

ABOUBAKAR LİSTEDE

Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı. Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu şu şekilde;

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Savunma: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Baktiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu.

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Al-Musrati, Cher Ndor, Can Keleş, Gedson Fernandes.

Hücum: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka.

Aboubakar da listede! Beşiktaş\'ın UEFA kadrosu belli oldu

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Son Dakika Spor Aboubakar da listede! Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Akpınar: Mustafa Erhan Hekimoğlu ???? 10 0 Yanıtla
  • Faruk korkmaz: HEKİMOĞLU NASIL OLMAZ AKLIM ALMIYOR ? 6 0 Yanıtla
    recep GÖĞEBAKAN: önce takım için pas vermeyi asist yapmayi öğrenil bencilliği biraksin.semih gibi 0 0
  • ferhat eser: UEFA KUPASI BİZİM OLUCAK 3 2 Yanıtla
  • Trgtyldz: Mustafa Hekimoğlu olması gerekiyordu. 4 0 Yanıtla
  • Hakan Sahin: yanlış kadro!!!!! 0 1 Yanıtla
  • Ayhan Yıldız: Muleka mı :)) 0 0 Yanıtla

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