Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde şok bir şekilde kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, alınan kadro dışı kararının ardından soyal medya hesabından Beşiktaş'ı takipten çıktı.
Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından harekete geçen siyah-beyazlı yönetim geçtiğimiz hafta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ın takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.
Kulübün kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Aboubakar'dan şaşırtan bir hareket geldi. Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.
31 yaşındaki başarılı futbolcunun bu hareketi kısa sürede gündem olurken siyah-beyazlı taraftarlar, forvet oyuncusuna tepki gösterip takımdan ayrılmasını istedi.
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