UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e 3-1 kaybetti.
Beşiktaş'ın yeni transfer Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk maçının ardından açıklamalar yaparak Shakhtar Donetsk'e tepki gösterdi.
Ukraynalı oyuncuların sevinci ile ilgili konuşan Abraham, "Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını onlara göstereceğiz." dedi.
Son Dakika › Spor › Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki: Tur bitmiş gibi sevindiler, onlara göstereceğiz - Son Dakika
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