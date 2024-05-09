PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi

Geniş Video İzle

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi. Sarı-lacivertli kulüp de bu açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası aldı. Fenerbahçe, Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayların nedeniyle de 672 bin TL para cezasına çarptırıldı.

09.05.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE DE PARA CEZASI

Sarı-lacivertli kulübe de bu açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verildiği ifade edildi. Açıklamada, Fenerbahçe'ye Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı toplam 672 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A, B, C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 19:08:20. #1.13#
SON DAKİKA: PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement