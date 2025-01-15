Acımasız harekete kırmızı kart çıkmadı - Son Dakika
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Acımasız harekete kırmızı kart çıkmadı

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Premier Lig'de Chelsea ile Bournemouth'un 2-2 berabere kaldığı maçta, Bournemouth oyuncusu David Brooks'un Marc Cucurella'ya yaptığı sert hareket sonrası VAR'ın kırmızı kart tavsiyesi, hakem Robert Jones tarafından reddedildi. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca ve kaptan Reece James, karara sert tepki gösterdi.

15.01.2025 12:49  Güncelleme: 13:01
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Chelsea ile Bournemouth arasında oynanan ve 2-2 sona eren Premier Lig karşılaşmasında yaşanan tartışmalı pozisyon, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

CUCURELLA'NIN SAÇINI ÇEKTİ

Maçın 51. dakikasında Marc Cucurella hızlı hücuma çıkmak isterken, rakibi David Brooks'un topun oyunda olmadığı bir anda boynuna sarılması ile sarsıldı. Kontra için hızlı bir dripling atan Cucurella kalecisinden pas beklerken boynuna ve saçına aldığı darbe ile yere yığıldı.

Pozisyonun ardından VAR, hakem Robert Jones'u monitöre çağırarak kırmızı kart tavsiyesinde bulundu. Ancak Jones, pozisyonu izledikten sonra Brooks'a yalnızca sarı kart gösterdi.

HAKEM VAR'I REDDETTİ

Bu karar, Premier Lig tarihinde bir ilk oldu. Daha önce hiçbir hakem, VAR'ın kırmızı kart tavsiyesini sahada inceledikten sonra reddetmemişti. Jones, pozisyonu "tehlikeli hareket değil, dikkatsiz müdahale" olarak değerlendirerek sarı kartla yetindi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, maç sonrası karar hakkında, "Topun oyunda olmadığı bir pozisyonda müdahale varsa ve bu bilerek yapılıyorsa, bu kesinlikle kırmızı karttır. Hakem, pozisyonu izledikten sonra tehlikeli olmadığını nasıl düşünebilir? Umarım gelecekte daha adil kararlar görürüz" ifadelerini kullandı.

Acımasız harekete kırmızı kart çıkmadı

Bournemouth, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acımasız harekete kırmızı kart çıkmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    siz birde süperligde Beşiktaşa yapılanları görün psikolojiniz bozulur hasta olursunuz 3 89 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çocukluk aşkımsın annen altımda 1 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yazik 7 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balon patladı guardillo 0 4 Yanıtla
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