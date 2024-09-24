Açtı ağzını, yumdu gözünü! Dursun Özbek\'ten olay yaratacak Fenerbahçe benzetmesi

Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karaborsa bilet iddiaları hakkında açıklamalarda bulunurken ezeli rakipleri Fenerbahçe için çok konuşulacak bir benzetme yaparak göndermede bulundu.

FENERBAHÇE'YE KATİL BENZETMESİ

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a zarar vermek için şikayette bulunduğunu söylerken "Bu mesele, Galatasaray halka açık bir şirket olduğu için zarar vermek için ortaya atılan bir mesele. Önemli bir rakibimizin bu dedikodulara istinaden, Maliye'ye İçişleri Bakanlığı'na THY'ye aklına gelen her yere şikayet etmiş. Rakip kulübün iddiaları çerçevesinde; katil, cinayetin işlendiği yere ilk gelir. Katil burada biraz geç geldi. Önce konuşuldu, sonra ortaya çıktı. Bu bile nereden neşet ettiğini ortaya çıkarıyor. Biraz aynaya bakmak lazım. Bunu iddia eden kişilerin, portallara girince en başta Fenerbahçe - Galatasaray maçının karaborsa biletleri ortaya çıkıyor. Bu işe rakip takımın karışması, mercilere bizi şikayet etmesi, bu işin nereden neşet ettiğinin daha büyük delili. Yaptığımız maçlarda bizle baş edemeyen rakibimiz, bu konuyu bunlara yapıştırırsak düşüncesini kamuoyuna sunuyorum. Elinizde delil yoksa rakip takım hakkında da böyle bir şikayette bulunmamanız lazım" ifadelerini kullandı.

"KARABORSA İLE TRANSFER OLUR MU!"

Karaborsa bilet gelir ile transfer yapıldığı yönündeki iddialara cevap veren Özbek, "Maç günü bizim 10 bin bilet satma hakkımız var. Bu 10 bin biletin yüzde 92'si Passolig vasıtasıyla satılıyor. Dolayısıyla biz 10 bin biletin, 700-800 tanesini kurumlara veriyoruz. Futbolcuların aileleri gelmek istiyor, başka kurumlardan bilet talepleri geliyor. Bunlar Passolig üzerinden yapılıyor. Bilet operasyonunda, bileti alıp elden şu paraya satmak mümkün değil. Bu öyle bir dedikodu silsilesi haline geldi ki birileri dedi ki, bu karaborsa parasıyla transfer yapıyorlar dediler. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına! 58 milyon euro karaborsadan para kazanılıyor, Galatasaray buradan transfer yapıyor. Ben bütün stadyumu karaborsa yapsam senelik geliri 56-57 milyon euro. Bir senelik gelirimiz bu kadar zaten." dedi.

"ELLERİNDE BELGE YOK, KONUŞUYORLAR"

Açıklamalarına devam eden Galatasaray Başkanı, "Bu dedikoduların net cevabını yargı verecek. Konuşanlar savcılığa çağrılıyor. Bu konuyu Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, konuşuyor. Onlara çağrı yapıyorum. Yanlarına gittim. 'Bunu konuşuyorsun ama neye dayanarak, ben bu kulübün başkanıyım bana söyle, sen de Galatasaraylısın' dedim. Ellerinde bilgi belge yok ama bu konuşmalar durmuyor. Bu bana gelmediğine göre ben gideyim hukuka başvurayım, savcılığa gittim, 'Böyle böyle iddialar var, ben halka açık bir şirketim, bu kulübüme zarar veriyor, böyle anılmak hoşumuza gitmiyor, bu insanları çağırın sorun Savcım' dedim. Bilgi belge istiyorum vermiyorlar. Savcılığa gidip 'Eğer bu iddialar doğru değilse gereğini yapın' dedim. Biz bu iddiaların peşine düştük, doğrusunun ortaya çıkması için... 'Bir şüphe varsa yüzde 80-90 olarak değerlendirin' dedik" şeklinde konuştu.

YOUNG BOYS MAÇI BİLETLERİ YANITI

Yönetimin böyle bir şey yapmayacağını vurgulayan Dursun Özbek, "Yönetim içinden birinin karaborsaya bulaşacağına dair şüphem yok. Bilet ve kombine satışından sorumlu kişinin görevini değiştirmedik. Passolig vasıtasıyla satılıyor biletler. Kombineler de devir hakkı veriyorduk insanlara, 7 sefer falan devretme hakkı vardı. En son yaptığımız değişiklikle bunu 3'e indirdik. Devredeceğin kişilerin TC'lerini de önceden ver dedik. Bu değişikliği yaptık. Onun dışında Passolig ile bir görüşme yaptım. Burada Galatasaray'ın hedef olmasının sebebi her maçın 50 bin kişiye oynanması. Saniyelerle bitiyor maç. Young Boys maçında yeniden satış olduğu için o kadar bilet kaldı. 8 bin civarında. Herkes tatildeydi çünkü. Fenerbahçe maçında 700 civarında yeniden satış vardı. Dedikodunun ne sınırı vardır ne sonu. Rizespor maçını 45 bin kişiye oynadık. Böyle bir sıkıntının olduğu maçlar belli, büyük maçlar, Avrupa maçları, derbiler. Biz bu işin sıkı takipçisiyiz" dedi.

"GELEN BELGEYİ SONUÇLANDIRDIK"

Karaborsa ile ile ilgili bir kişinin belge getirdiğini söyleyen Özbek, "Karaborsa ile ilgili gelen belgeyi araştırdık ve sonuçlandırdık. Konuyla ilgili bana gelen belgeyi ben dibine kadar araştırdım, buldum. İç soruşturmayı yaptık. Bizle ilgili bir şey yok. Tövbe böyle bir şey yok tövbe" açıklamasını yaptı.

ALİ YÜCE'NİN İSTİFASI

Galatasaray'da karaborsa iddiasının ardından Ali Yüce'nin istifası hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Dursun başkan, "Ali Yüce neden istifa ettiğini açıkladı. Young Boys maçı öncesi yapılan açıklama nedeniyle istifa etti. Haksız buldu. Ali benim oğlum kadar sevdiğim biri, hala öyledir. Babası çok iyi arkadaşım, babasının ağabeyiyim okuldan. Hem babası Ahmet hem oğlu Ali ile ilgili sevgim hiç eksilmemiştir" ifadelerini kullandı.