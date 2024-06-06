Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika
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Spor

Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

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Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, ''Mert Hakan Yandaş takımda kalacak mı?'' sorusuna hiç düşünmeden ''Evet'' yanıtını verdi.

06.06.2024 09:41
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu.

"MERT HAKAN KALACAK GİBİ"

Sunucunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan futbolculardan birisi olan Mert Hakan için "Takımda kalacak mı?" sousunu da yanıtlayan Ilcalı, "Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum. Şu anda konuşulan bir konu" dedi.

Acun\'a \'\'Mert Hakan kalacak mı?\'\' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yakup suri : Mert hakan adamdır ... meloyu baş tacı yapan geseliler mert hakana laf söylemesin 11 32 Yanıtla
    null: cehalet mi verdi bu cevabı? yani kim ne yaparsa olur zihniyeti. doğru mu yanlış mı önemi yok diyorsun. 9 3
  • ferhat eser: bir kere şunu söyleyelim bu sene şampiyon BEŞİKTAŞ olucak fener bu paralar yüzünden iflas edecek boşuna transfer yapmasın 5 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Fenerbahçe nin düştüğü duruma bak hele as Başkan acun :)) 3 4 Yanıtla
  • Depechs Modes: lazım tabi oynamasına gerek yok havadan para alsın ortalığı karistirsin 4 2 Yanıtla

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