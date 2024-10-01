Acun'dan bomba tepki: Konu Fenerbahçe ise babamı tanımam - Son Dakika
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Spor

Acun'dan bomba tepki: Konu Fenerbahçe ise babamı tanımam

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair yaptığı basın toplantısında hakemlere sert şekilde eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe'nin haklarını savunacağını dile getiren Ilıcalı, "Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda babamı bile tanımam" dedi.

01.10.2024 14:50  Güncelleme: 15:01
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Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı, hakem kararları ve gündemde yer alan konular hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ilıcalı'nın konuşmasından satır başları;

"Benim konuşacaklarım somut! Bana cevap verecekler olacaktır ama ben somut konuşacağım. İddia, gri alan üzerinden konuşmayacağım. Cevap verecek varsa, somut cevap versin! Kimse laf kalabalığı yapmasın! Kendi nefretini kusacak diye bize saldırmasın!

"BİR GALATASARAYLI YÖNETİCİ..."

"İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti.

Geçen sene Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek açıklama yaptı. En kötü hakem olduğunu söylediler, bütün yorumcular tam tersi konuştu. Bizim maçımızla ilgili 'Sizin kirli elleniriz var' deniyor. TFF'ye en ağır açıklamalar. Geçen sene sarı kart operasyonu var. 3 sarı karta, 15 sarı kartlık orantısızlık.. Sonra 'Yerli hakem istiyoruz, hepimiz kardeşiz, futbolu germeyelim' deniyor. Geçen sene son derbide aldatma yapan oyuncu, kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırıyor!

"LUCAS TORREIRA'NIN YUMRUKLARI..."

Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır.

"SARI KART OPERASYONU"

Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler! Fenerbahçe'ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1! Beşiktaş'a da 1! Kırmızı kart korkusu yaşayan bir oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Eğer sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz. Sarı kart operasyonu bu! Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?

HALİL UMUT MELER'E O SÖZLER

Bizi Trabzon'da linç ettirmeye çalışan, dünya üzerinde oynanmayacak maçı kalecinin kafası kananmışken oynatma insiyatifi veren hakemi yine bizim maçta görevlendirdiklerinde olacakları biliyorduk. Trabzon'daki o maçın hakemi... Biz oyunculara 'Gol, penaltı falan olur siz 3-4 tane atın' dedik.

"G.SARAY MAÇI 17 DAKİKA DURDU, 6 DAKİKA UZADI"

Bu hafta 2x2'yi 3 yapma haftasıydı! Bu yaşımda bunu ilk kez görüyorum! Hayatınız boyunca bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı! Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR incelemelerinde toplam 9.30 dakika inceleme yapıldı. İlkokul mezunu olmayan, yavrum 10'a kadar say dediği bir çocuk bile dakikaları sayar! Galatasaray 3-2 mağlup, 9 dakika VAR incelemesi var, toplamda 17 dakika maç oynanmadı! Maçta 6 dakika uzadı! Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi! Sonra bir anda maç bitmemeye başladı. 6 dakika oldu mu sana 9 dakika! Kasımpaşa son anda topu uzaklaştırıyor, hakem maçı durduruyor. Bu söylediklerim somut! Hakem soruyor ve 'Bir şey var mı?' diyor. 'Yok' cevabı gelince devam ettiriyor. Sonra bir daha top uzaklaştırılınca pozisyonda bir şey lup olmadığını soruyor.

"BAŞKAN OPERASYONU SÖYLEDİ!"

Başkanımız 'Operasyona hazır olun, yarın başımıza iş gelecek. Lütfen futbolcuları motive edin, daha fazla gol atmamız lazım' dedi.

"BİZİM MAÇTA VAR KALKTI!"

Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!

"BUNUN ADI REZALET!"

Bu yaşananlar futbol değil! Başka bir şey oynanıyor! Bunun adı rezalet! Kurallar uygulanmıyor, başka şeyler uygulanıyor! Nedense Fenerbahçe'ye karşı...

"KONU FENERBAHÇE İSE, KİMSEYİ TANIMAM!"

Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!

"OKAN BURUK DOĞRU SÖYLÜYOR"

Okan Buruk 88. dakikada Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim.

"YİNE 'HAKEMLERE YÜKLENMEYİN' DİYECEKLER"

Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız' Futbolu germeyin diyecekler!

"MOURINHO'NUN TEPKİSİ DÜNYADA MANŞET"

Jose Mourinho tepkisini gösterdi ve dünyada manşet oldu! Bu kafada gidersek, Türk futbolunun nereye gideceği meçhul!

"TFF İLE GÖRÜŞTÜK, ADALET İSTİYORLAR"

TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Ayrıcalık istemiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz.

"SİSTEMİ DEVİRİP, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Başarı kenetlenmekten geçiyor. Sosyal medyada rüzgar yapıp, bizim düşmemiz için bekleyenlere şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var! Bizi onlar seçti, kusura bakmayın! Sizin yıkma çabanızla gitmeyeceğiz! Düştüğü zaman kalkmayı bilen taraftarımızla gümbür gümbür yürüyeceğiz. Ben de elimden geleni yapacağım. Başkanın aldığı günden beri ekonomi iyileşti, geçen sene şampiyonluk elimizden alındı. Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak.

Acun\'dan bomba tepki: Konu Fenerbahçe ise babamı tanımam

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Son Dakika Spor Acun'dan bomba tepki: Konu Fenerbahçe ise babamı tanımam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Mert Kafkas Sahin:
    Tam sayko fenerli açıklaması. Koskoca herif kahvehane fanatikleri gibi. Olgunluk sıfır. 95 34 Yanıtla
  • Fatih Seval:
    Bence siz fenerbahceli felan degilsiniz bir hırs uğruna fenerbahçeyide batırıyorsunuz sizin yuzunuzden türk futbolu bitiyor birakin yapılanmayı felan 76 24 Yanıtla
  • Fatih Seval:
    Acun bey bir çıkarın olmasa Fenerbahçeyide tanırmıydın acaba tanımazdın tabi büyük çıkarlar uğruna büyük kulübü yok ediyorsunuz ... 60 22 Yanıtla
  • HASAN ŞENGÜL:
    acun hayatımda senin kadar ağlak Bi oğlan görmedim. Adnan oktarin paraları nerde 56 22 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu adamın işi gücü laf cambazlığı kuru gürültü. 46 13 Yanıtla
  • Hakan Yıldız:
    Ya abi bunlar yemin ederim astral seyahat yapıyorlar sürekli dünya dışı olaylar varlıklar durumlar falan. Bırakın taraftarı kandırmayı işinize bakın. Galatasaray Anadolu takımı gibi anlatıyorsunuz evinizde 3 yiyorsunuz sonra yine hakem falan filan. Kendi maçlarınıza odaklansanız bu kadar vallahi şampiyonsunuz. Mert Hakan ın hakeme söylediği şeylerine anlatsaydın keşke.. sadece maximin 3 tane görmediği kart var.. Vır vır konuşuyorsunuz.. milleti kandırıyorsunuz.. Aziz başkana taraftar ihanet etmeseydi haddinizi bildirirdi size. Kulübü arka bahçeniz yaptını ama hep bir bahaneniz var. Feneri kurtarmak için aldığın oyuncularıda anlat, hangisi ilk 11 oynuyor. Toplam kaç maç oynamış. Surviverdan devam acun. Senide babanıda kimse tanımaz. 41 15 Yanıtla
  • Türk Ak:
    LAHMacunnnnnnnn 40 14 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bi bitmediniz akdndnwklqkw o sene busene mi Acun birazda sen oyala :)) 35 11 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Karnım acıktı canım LAHHHHMacunnn çekti 31 11 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    menerime bir yıldız daha verin 16 4 Yanıtla
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