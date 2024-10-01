Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var

Acun Ilıcalı: Ali Koç\'a operasyon var

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıkmaya çalıştıkları sistemden bahseden ve bu sistemin Galatasaray'a çalıştığını öne süren Ilıcalı, ''Sistem, futbolun içine yerleşmiş, sebeplerini bugün 1-2-3-4 diye ihtimal olarak sayabileceğimiz, takımdaşlık olabilir, garip bir yerden operasyon olabilir. Fenerbahçe için söylüyorsan belki de Ali Koç'a yapılan bir operasyon olabilir bu'' dedi.

01.10.2024 22:55
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında olduğu gibi burada da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ALİ KOÇ'A OPERASYON VAR"

Acun Ilıcalı'nın öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

  • Sistemi yıkacağız diyorsunuz. Nedir bu sistem?

"Sistem, futbolun içine yerleşmiş, sebeplerini bugün 1-2-3-4 diye ihtimal olarak sayabileceğimiz, takımdaşlık olabilir, garip bir yerden operasyon olabilir. Fenerbahçe için söylüyorsan belki de Ali Koç'a yapılan bir operasyon olabilir bu. İhtimalleri koyayım, bunlardan biri, ben "şu" demiyorum. İhtimal koyabiliriz, faili meçhul! Buradaki sistem dediğim şu, bu takımdaşlıktan kaynaklanıyor olabilir, operasyondan kaynaklanıyor olabilir.

"GALATASARAY'IN BAŞINA HİÇBİR ŞEY GELMİYOR"

Sistem Beşiktaş'ın da aleyhine çalışıyor. Alt tarafı bilmem, seyrettiğimi söylüyorum. Beşiktaş maçında olan manşet! Bugün sistem, maalesef Galatasaray'ın başına hiçbir şey gelmiyoR. Galatasaray, bu operasyonun içinde demiyorum çünkü Galatasaray'da birisi bir şekilde kriminal bir olay içerisine giriyor iddiasında değilim. Galatasaray, nasıl şampiyon oluruz deyip hakemlerle temasa geçti iddiasında değilim. Sistem, bir şekilde Galatasaray sempatizanı, olmuyorsa, Galatasaray'dan korkuyor. Örnek, Galatasaray'a hata yaparsan, bir daha maç göremiyorsun! Yapabilir misin hata? Fenerbahçe'ye hata yaparsan, ertesi gün maç alıyorsun. Bunlar yaşanmış, somut.

"ALİ KOÇ, DEDİĞİNİ YAPTI"

Başkanımız ne dedi, "Sistemi değiştireceğiz" dedi. Federasyon değişti, dediğini yaptı. Aynı sorunlar var. Arada tek bir fark var, bu sefer işin başındakiler bunun farkında ve bu işe müdahale edecekler. Federasyon başkanımız 'adalet getireceğiz' diyor. Bu konuda da 'sistemin dışında olanları yaşatmayacağız' diyor. Biz şu anda güveniyoruz.

GALATASARAY'IN TARTIŞILAN SPONSORLUK ANLAŞMASI

Bir tane illegal bahis şirketi geliyor. İllegal bahis şirketi, geldi, illegal şirketle maça çıktın. Bu şirketlerin reklamını yapmak yasaktır. Bu şirket illegal bir şirket, yurtdışında olan bir şirket değil, tamamen illegal bir şirket. Legal değil, illegal. Türkiye ayağa kalktı. Akşamına bir televizyon programı seyrediyorum, Galatasaraylı yönetici bağlandı, olayı normalleştiriyor. Biraz aptala yatsak, hep beraber yiyeceğiz. Bahis illegal, şirket illegal, herkesi teşvik ediyorsunuz. Her türlü ofsayt var, akşama çıktı ve, "Fenerbahçe'nin sponsoru var" dedi. Tamamen legal sponsor. Sizin yaptığınız illegal, illegali normalleştirmeye çalışıyorsunuz. İki gün sonra "A pardon" oldu.Sistem,"Yerse, hadi bunu deneyelim." Sokaktaki çocuk bile Galatasaray'daki geçen seneki kontratların yanlış olduğunu bilmiyor mu? İki tane çocuk çevirsek söyler herhalde değil mi? Biz bunu yapmıyoruz, onlar yapıyor. Biz illegal bahis almıyoruz, onlar alıyor. Bunların hepsi gelir. Karaborsa durumu belli değil. Her yerden gelir al, her şeyi dene, ondan sonra da, "Param var, bunu aldım" de. Senin paran değil ki, sen parayı illegal ele geçiriyorsun.

"SİSTEMİMİZ GALATASARAY'A DEĞİL, YÖNETİCİLERİNE"

Bu kadar mı önemli, biz şampiyon olmak için her yol mübah. O tarafta öyle. Öbür tarafta, oyuncusu kendisini yere atar, bizim adam atılır, tribünlere koşup coşar, sahada böyle, burada böyle. Mücadele ettiğimiz sistem diyoruz, burada da normal şeyler olmuyor. Futbolun bütün hayatı para değil mi, biz saatlerce uğraşıyoruz. Hop illegal bir siteden para geldi, devam et. Galatasaray büyük bir camia, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Yöneticilere bizim sistemimiz, kulübe değil. Onu yönetenler, yönetirken kurallara uymayı denesinler. Her hafta yeni bir şey çıkmasın.

GALATASARAY-KARABORSA BİLET İDDİALARI

Karaborsa konusunu ben bilmiyorum. Bu konuda gerçekten bilgiye sahip değilim. Sayın başkanın konuşmalarını esas alırım. Ama etrafta çıkması da... Niye bizden, Beşiktaş'tan değil, Galatasaray'dan çıkıyor bu konu. Başkanın açıklamalarına itibar ederim diye. Bahse ne açıklama yapabildi Dursun Özbek? Dondurmadan önce bakmaz mısın ne şirketi diye, bahis şirketi gelmiş, ne oluyor demen lazım. O olayı yadırgıyorum. Ben Galatasaray camiasının da duyarlı davranmasını istiyorum. Adil bir yarış istiyoruz. Kazanırız, kaybedebiliriz ama adil bir yarış istiyoruz."

Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Levent Tasdelen:
    iki günde buna da ağlamayı öğretmişler :) 107 21 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    FANATİK FENERBAHÇELİYİM ÖNCE FUTBOL OYNA KURDUĞUN KADROYA BAK. İSTİFA EDİP S OLUP GİDECEKSİNİZ BU KULÜPTEN 108 10 Yanıtla
    Emin Erol:
    böyle fenerbahçelilik olmaz bende fenerbahçe liyim sahip çık takıma yıllardır Galatasaray kollanıyor onun mücadelesini veriyor bunlar sen fenerbahçe li olsan böyle demezsin görmüyorsun hakkımız yeniyor sürekli sen Galatasaraylısın fenerbahçe li olsan savunursun takımı 2 5
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Dansözlük okulu mezunu 98 18 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    sistem diye bir şey yok bu beceriksiz yöneticilerin ahmak taraftarları uyutmak ve yeni seçimler kazanmak için uydurulmuş bir algı 88 6 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    Fenerbahçe taraftarını hep Galatasaray cephesine sayarak uyuttunuz 10 yıldır aynı hikaye aynı senaryo bırakın gidin artık 74 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YAVUZ HIRSIZ KUŞA BAK DİYOR. 62 6 Yanıtla
  • Server Kamaci:
    çok mu başarılı ki de operasyon yapılsın... yıllardır Fenerbahçe taraftarını bu tür saçmalıklara uyuttunuz artık kabul edin ba-şa-rı-sız-sı-nız ve bunun tek sebebi yönetim... 62 3 Yanıtla
  • unal kayaer:
    Asil Ali Koç denen adam operasyon çocuğu. Bir gitsede takim kurtulsa 62 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ACUN ILICALI GECEN SENE BAYAN VOLEYBOL TAKIMINIZIN K.C. DA NE YAZIYORDU, O YAZANLAR NEDEN YARGILANIYOR OLDU MUUU 42 4 Yanıtla
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