Halı sahadan Hull City'ye! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu İngiltere'ye götürüyor - Son Dakika
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Halı sahadan Hull City'ye! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu İngiltere'ye götürüyor

22.03.2022 16:45
Halı sahadan Hull City'ye! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu İngiltere'ye götürüyor

Halı sahada maçında takım arkadaşı olan Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu, adeta resital yaptı. Emre Belözoğlu'nun attığı golü paylaşan Ilıcalı paylaşımda, "Hull City'nin yeni orta sahası bulundu" notunu düştü. Emre Belözoğlu da bu gönderiyi kendi hesabından paylaştı.

İngiltere'nin Hull City takımını satın alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yakın dostlarıyla halı sahada maç yaptı. Ilıcalı, Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ile aynı takımda yer aldı. Acun Ilıcalı kazandıkları maçın ardından Emre Belözoğlu hakkında dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Acun Ilıcalı aradığı yıldızı halı sahada buldu! Emre Belözoğlu, Hull City'ye göz kırptı

İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ

Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı'nın yolladığı pası çok şık şekilde bitirdi. Ilıcalı Emre Belözoğlu'nun performansını, "Hull City'nin yeni orta sahası bulundu" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı aradığı yıldızı halı sahada buldu! Emre Belözoğlu, Hull City'ye göz kırptı
Acun Ilıcalı aradığı yıldızı halı sahada buldu! Emre Belözoğlu, Hull City'ye göz kırptı
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Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı, Premier Lig, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halı sahadan Hull City'ye! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu İngiltere'ye götürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halı sahadan Hull City'ye! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu İngiltere'ye götürüyor - Son Dakika
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