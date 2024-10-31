Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu

Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler\'i yerden yere vurdu

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimini eleştirdi. Türk hakemlerine olan inancını çoktan kaybettiğini belirten Ilıcalı, "Maçı seyrettiğinizde herhangi yabancı birini getirin, gösterin o maçı 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar. Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Trabzonspor'un başına aynı şey gelir, Göztepe'nin başına gelir, herkesin başına gelir" dedi.

31.10.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'ye konuştu. Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'de 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRMENİN ANLAMI YOK"

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor deplasmanında yaşananlara değinen Acun Ilıcalı, "Trabzon'da yaşananlar geçen senede kaldı. Her zaman futbolda gerilim olabilir. Gerilim oldu diye kan davasına dönüştürmenin bir anlamı yok. Herkes için kötü bir gündü. İnşallah böyle şeyler tekrarlanmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZON'A 3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"

Trabzon'a kazanmak için gittiklerini aktaran Ilıcalı, "Her maça kazanmak için çıkacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ama futbol bu. Hiç kaybetmeyen bir takım gibi bir şey yok dünyada ama biz Trabzon'a kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Takım olarak kenetlendik. Samandıra'daki hava da çok güzel. Takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Gidip oradan 3 puan almak istiyoruz" dedi.

"TÜRK HAKEMLERİNE İNANCIMI ÇOKTAN KAYBETTİM"

Trabzonspor maçına genç hakem Oğuzhan Çakır'ın atanmasına değinen Ilıcalı, "Genç hakem denemesi güzel bir denemedir. Sonuçta genç hakemin futbol için iyi olacağı düşünülür ama bana soruyorsan ben Türk hakemlerine olan inancımı kaybedeli çok uzun zaman oldu. Federasyonun kararıdır ancak ben açık açık söyleyeyim; son hafta sonu olan maçı seyrettiğinizde herhangi yabancı birini getirin, gösterin o maçı 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar" şeklinde konuştu.

"BUGÜN BEŞİKTAŞ'A OLAN YARIN BAŞKASINA OLUR"

Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, "Ben hakemlerle ilgili her dakika konuşmak istemiyorum ama ben konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. Herhalde güllük gülistanlık değil durum şu anda. Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Trabzonspor'un başına aynı şey gelir, Göztepe'nin başına gelir, herkesin başına gelir. Eğer bir değişiklik olmazsa ben o görüşteyim" sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Son olarak şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe taraftarı bize inanıyor, bizi göreve getirdi. Sağ olsunlar onların desteği ile biz enerjimizi alıyoruz. O yüzden benden bir şey duymalarına gerek yok, camia olarak inanıyoruz zaten. Hiçbir zaman da taviz vermeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Arda Kardeşler, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (61)

  • Hakan Yücel:
    takımı yönetemiyor beceriksiz şimdi hakemlere taş. atıyor .Bunun zenginliği nerden geliyor sahi muhabirdi tuhaf 422 42 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    En fazla kartı gören Galatasaray .uçardı ye yapılan penaltıyı vermediler tüm yorumcular penaltı diyor..ne iş.. Beşiktaş adına ağlamak niye?? algı yaratmak mı? 286 45 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    Bir Fenerbahçeli olarak ağlamanızdan bıktık. Adamlar çatur çutur oynayıp kazanıyorlar. Sen de başkanınla hergün çıkıp ağlıyorsun. Beceriksizsiniz. 254 49 Yanıtla
  • AlexArda:
    Kurduğun takıma bak rezil anca çene 198 19 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kendinden sonra Beşiktaşı tuttuğuna göre korktuğu takım Galatasaray. Yani rakip olarak Galatasarayı görüyor. Boşuna dememişler zirvedekiler yalnızdır diye. Sizi önceki sezonlar gibi umutlandırmayacağız bile. Son haftalara bırakmadan şampiyonluğu ilan edip sizi beşiktaşla ikincilik yarışına bırakacağız. 182 25 Yanıtla
  • AlexArda:
    Defolungidin yemiyoruz artık 160 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    acunnnnnnnnnnnn bu işler öyle olmuyor işine bak 155 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEV DE BU, 8TAS TA HÜSEYİN FUTBOLUN BEKAA SORUNUDUR 147 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Sen rihannayı getirecektin ne oldu fenerin reklam yüzü olacaktı 147 15 Yanıtla
  • CruSiuto CRUS:
    feneve koymadık 6eşiktaş jimnastike koyduk sesi neden senden çıkıyo be gülüm 123 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:11:07. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.